For få mikrochips spænder ben for danske virksomheder

En global efterspørgsel på mikrochips begynder at få større og større betydning for også danske virksomheder.

I interesseorganisationen Dansk Industri, der har over 18.700 medlemmer, er det 75 procent af dem, der bruger mikrochips, som akut står og mangler dem.

Mikrochips er meget små komponenter, der bruges i mange typer af elektronik. Eksempelvis biler, tv og mobiltelefoner har brug for mikrochips for at kunne fungere.

Derfor er det ifølge Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri, også et stort problem, når så mange virksomheder står og mangler mikrochips.

- Uden de her mikrochips kan virksomhederne ikke komme videre med at få samlet deres produkter.

- Det giver forsinkelser og forstyrrelser i produktionen, siger Allan Sørensen.

På grund af mangel på mikrochips har bilfabrikanten Skoda annonceret, at den stopper al produktion på sine fabrikker i 14 dage.

Og Skoda er langtfra den eneste producent, som allerede er blevet ramt af de for få mikrochips.

Eksempelvis har Sony ikke kunnet følge med efterspørgslen på sin PlayStation 5-konsol på grund af mangel på mikrochips.

Det har betydet, at forbrugere har måttet vente på at kunne købe konsollen.

Årsagen til manglen på mikrochips er ifølge Allan Sørensen, at forbrugerne har købt meget mere elektronik under og efter corona.

Samtidig er markedet for elbiler, hvor der bruges en del mikrochips, vokset i omfang.

- Det er produkter, der kræver rigtig mange mikrochips, og dem, der producerer mikrochips, har svært ved at følge med, siger Allan Sørensen.

Han vurderer, at der som minimum kommer til at gå måneder, før producenterne af mikrochips igen begynder at kunne følge med behovet.

- Vi skal i hvert fald kigge hen mod næste sommer og måske endnu længere, før man får opbygget produktionskapacitet til alle de mikrochips, der er efterspørgsel efter, siger han.