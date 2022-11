Forbrugernes pessimisme aftager lidt i november

Præcis som det danske vintervejr lige nu er forbrugernes forventninger til deres egen og Danmarks økonomi på frysepunktet.

Men der kan være tøvejr på vej. I hvert fald viser tal fra Danmarks Statistik, at forbrugertilliden stiger en smule i november.

Hvor den i oktober lå på et rekordlavt niveau på minus 37,0, er tallet for november minus 30,4.

Det skyldes, at de adspurgte danskere ser lidt lysere på blandt andet Danmarks økonomiske situation nu og om et år.

Og så kan der ifølge Niklas Praefke, cheføkonom hos Lederne, være en helt konkret årsag til den spirende optimisme.

- Bedringen skal ses i lyset af, at energipriserne er faldet ganske meget på det seneste, og det kan være første tegn på, at inflationen er ved at toppe.

- Det kan give forbrugerne lidt glæde tilbage, skriver han i en kommentar.

En negativ indikator er dog et udtryk for, at danskerne fortsat har et negativt billede af økonomien og derfor må vurderes at være mere tilbageholdende med at bruge penge.

Og det er ifølge cheføkonom Søren Kristensen fra Sydbank en betydelig trussel, fordi privatforbruget udgør op mod halvdelen af dansk økonomi.

- Derfor vil økonomien også få det sværere, hvis forbrugerne gør, som de plejer, og holder lidt ekstra på pengene, når panderynkerne sætter sig fast.

- Derfor må mange butiksejere også i øjeblikket se på forbrugertilliden med gru, skriver han i en kommentar.

Forbrugertilliden er et resultat af en månedlig spørgeskemaundersøgelse, hvor et repræsentativt udsnit af befolkningen bliver stillet en række spørgsmål om deres egen og landets økonomi.