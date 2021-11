Forbrugertilliden dykker - sendt retur til forårets niveau

Humøret blandt de danske forbrugere faldt igen i november. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik for forbrugertilliden.

Forbrugertilliden er en opgørelse over danskernes syn på deres egen og dansk økonomi som helhed. I oktober var den på 3,3, men i november er den faldet til minus 2,0.

Tallene bliver fulgt tæt af økonomer, der bruger det som et pejlemærke til at se på, hvordan appetitten er på at bruge penge.

Der er ifølge privatøkonom Brian Friis Helmer, Arbejdernes Landsbank, kommet en smule malurt i bægeret efter optimismen oven på genåbningen.

- Hvis det sættes i perspektiv, så var tilliden, da krisen blev indledt, nede at vende i minus 12. Så den er faldet, men oven på en kraftig stigning, siger han.

Selvom corona trykkede danskernes humør, var forbrugertilliden trods faldet i starten af krisen en smule højere end under finanskrisen i 2008-2009.

Forbrugertilliden er altså aktuelt ikke trykket i bunden, men sendt retur til forårets niveau, understreger økonomen.

Trods den seneste tids fald kan man ifølge Brian Friis Helmer fra Arbejdernes Landsbank godt bevare noget optimisme.

Han peger blandt andet på, at den danske økonomi generelt er et godt sted med en rekordhøj beskæftigelse.

- Vi har set de her stigende energipriser, at smittetallene er steget og lidt flere restriktioner. Så det lægger selvfølgelig en dæmper på humøret.

- Men når det tages væk, så er vi trods de seneste måneders fald fortsat temmelig optimistiske, siger Brian Friis Helmer.

Forbrugertilliden er blevet lavet siden 1974. Bundrekorden var i december 1988, hvor den var på minus 22.

Den laves ved at stille 1000 personer i Danmark en række spørgsmål om deres syn på egen og dansk økonomi.

Svarene bliver oversat til et tal mellem 100 og minus 100, og det bliver kogt sammen til et samlet tal for forbrugertilliden.