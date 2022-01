Forhandlinger brudt sammen: Kræver huslejestigning på 1000 procent

En stribe virksomheder er blevet opsagt. De kalder Billund Lufthavn for ensidig og urealistisk

De ligger side om side i alle lufthavne, og de kæmper en indædt kamp om de samme kunder.

Men nu har de, biludlejningsselskaberne, samlet sig mod en fælles fjende: Billund Lufthavn.

I forhandlinger gennem mere end et år, der er sket på initiativ af Billund Lufthavn, Danmarks næststørste lufthavn, har lufthavnen stillet krav til ekstreme huslejestigninger.

Nu konkluderer selskaberne i enighed, at parterne ikke når til enighed. For selvom de har forhandlet huslejestigningerne markant ned, ønsker Billund Lufthavn stadig en stigning på hele 1000 procent, og det kan ikke forretningsmæssigt hænge sammen, mener udlejningsselskaberne.

På et internt møde mellem de fem omfattede udlejningsfirmaer, der huserer i lufthavnen, Sixt, Hertz, Europcar, Avis og Alamo, tirsdag eftermiddag, konkluderede de, at forhandlingerne nu må betragtes som ophørte.

Det fremgår af en skrivelse fra mødet, som virksomheden Sixt har udformet og givet Ekstra Bladet indsigt i.

'Vi har oplevet en ensidig og urealistisk tilgang til vores betalingsevne og en manglende imødekommenhed fra Billund Lufthavn under forhandlingerne,' lyder kritikken fra virksomhederne.

Opsagt

Alle biludlejningsselskaberne er blevet opsagt af Billund Lufthavn pr. 1. juni 2022.

Og det ærgrer selskaberne, der nu ser sig nødsaget til at kigge andre veje, hvis de fortsat skal kunne tilbyde billeje til kunder fra Billund Lufthavn.

Sixt understreger, at de ansatte i virksomhederne ikke bliver opsagt, men at det har ført til utryghed.

I stedet arbejder virksomhederne i fællesskab på en løsning, hvor de samler sig i det, de kalder et 'Carrental Center' i nærheden af lufthavnen, og hvor lufthavnen dermed ikke bliver udlejere.

Den løsning vil til gengæld betyde, at rejsende fra lufthavnen skal fragte sig dertil i stedet for som nu at kunne leje biler direkte i lufthavnen.

Men det betyder, at virksomhederne trods alt kan tilbyde lejebiler til uændrede priser, fremgår det af skrivelsen fra mødet.

Vil ikke kommentere

Billund Lufthavn er ikke af den opfattelse, at forhandlingerne er brudt sammen, og man vil derfor ikke udtale sig om sagen.

'Dialogen med udlejningsfirmaerne er stadig igangværende. Derfor vil vi ikke kommentere noget, der ikke er afsluttet, og som skal foregå direkte med dem,' lyder det i et skriftligt svar fra lufthavnen.