Forhandlinger mellem SAS og piloter genoptages torsdag

De genoptagne forhandlinger mellem SAS og pilotforeningerne om en overenskomstaftale er onsdag aften stoppet for natten. Parterne mødes igen torsdag morgen klokken 09.00.

Det siger formanden for det norske pilotforbund, Roger Klokset, ifølge det norske medie VG.

Parterne mødtes onsdag morgen klokken 10.00.

Knap ti timer senere er de igen kommet ud af forhandlingslokalerne i Stockholm.

- Vi har bestemt os for at stoppe for i aften, og så fortsætter vi i morgen, siger Klokset ifølge det norske medie.

Han afviser at svare på, hvor langt der er mellem parterne, og hvor længe forhandlingerne kan ventes at vare.

Omkring 1000 SAS-piloter fra Danmark, Norge og Sverige har strejket siden mandag 4. juli.

Strejken har berørt omkring 30.000 passagerer i døgnet og har ifølge mediet MobilityWatch formentlig allerede kostet SAS omkring en milliard svenske kroner. Det svarer til langt over en halv milliard danske kroner.

Tidligere på onsdagen blev den norske pilotformand spurgt til, om den norske pilotforening stadig er klar til at sende SAS i retning mod en konkurs. Det var meldingen fra pilotforeningen for halvanden uge siden.

- Vi har aldrig ønsket at se SAS gå konkurs. Men vi bakker op om arbejdsmarkedets principper. Så er det SAS' bestyrelse, der skal bestemme, hvad der skal blive af SAS, sagde Roger Klokset.

For hver dag, strejken varer, mister SAS penge for de mange aflyste flyvninger. Og omkostningen kan se ud til at vokse sig endnu større for luftfartsselskabet, der også står til at modtage regninger fra berørte rejsebureauer.

I hvert fald fra danske Apollo. Rejsearrangøren varslede onsdag, at den vil føre et økonomisk efterspil, hvis størrelse afhænger af strejkens længde. Det sker, fordi de mange strandede gæster, der har været fløjet ud med SAS, har medført store ekstraomkostninger for selskabet.