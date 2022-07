Forhandlingerne fortsætter

Torsdag morgen er parterne i striden mellem SAS og selskabets piloter på vej ind i forhandlingslokaler i Stockholm.

Formanden for det norske pilotforbund, Roger Klokset, siger ifølge det norske medie VG, at parterne potentielt kan ende med at finde en løsning torsdag.

- Det kan ende med en løsning, men det behøver det ikke, lyder det.

Forhandlingslederen hos SAS, Marianne Hernæs, fortæller mediet, at man vil fortsætte med at søge mod løsninger på konflikten. Også hun understreger, at hun er optimistisk.

- Det må en forhandlingsleder altid være, siger hun.

- Det, der bliver ekstremt vigtigt, og som er positivt, er, at når et fly skal op, skal mekanikerne gøre det klar til at flyve, når vi er enige med piloterne.

Flymekanikere, som den seneste uge har strejket i sympati med SAS-piloterne, vender tilbage til arbejdet i løbet af torsdagen.

Det sker, efter at Dansk Metal, som organiserer mekanikerne, har indgået en aftale med Dansk Industri og SAS.

Det fortalte Keld Bækkelund, forbundssekretær i Dansk Metal, til DR Nyheder sent onsdag aften.

SAS og piloterne genoptager forhandlingerne klokken 9.