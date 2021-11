Formuen i rejsebureauer er næsten halveret under corona

Under coronanedlukningen blev mange virksomheder nødt til at holde sig i live ved at tage fra kistebunden.

Det har ført til store fald i egenkapitalen i service- og oplevelsesindustrien. Det viser en foreløbig opgørelse fra Danmarks Statistik.

Egenkapitalen er groft sagt et udtryk for en virksomheds samlede formue og et billede på sundheden i virksomheden.

Den udregnes ved at tage alle aktiver – såsom værdien af ejendomme og kontanter - minus gæld.

I branchegruppen restauranter er egenkapitalen faldet med 19 procent. For branchegruppen hoteller og lignende er faldet seks procent.

Størst er faldet i branchegruppen rejsebureauer. Her er egenkapitalen faldet med 44 procent og dermed næsten blevet halveret.

Seniorøkonom i Dansk Erhverv Kristian Skriver bemærker, at en del virksomheder er hjulpet på vej af kompensationspakkerne. Men at de ikke har kunnet betale hele regningen.

- Det understreges yderligere, når vi kigger nærmere på årets resultat.

- Det viser, at hotellerne i 2020 mistede 208 procent af omsætningen, mens rejsebureauernes resultat faldt med vanvittige 5471 procent, siger Kristian Skriver i en skriftlig kommentar.

I Dansk Industri vurderer vicedirektør Henriette Søltoft, at det vil tage lang tid for virksomhederne i rejsebranchen at indhente det tabte.

- Gælden stiger i mange virksomheder, hvilket vil øge omkostningerne betragteligt.

- Godt hver tredje virksomhed er stadig finansielt presset i kølvandet på coronakrisen, og det er et stort problem, siger Henriette Søltoft i en skriftlig kommentar.

Der er dog også virksomheder, som er kommet styrket ud af coronakrisen.

Branchegruppen ejendomsmæglere har oplevet en stigning i egenkapitalen på 21 procent, viser tallene fra Danmarks Statistik.

En forklaring er den store aktivitet, der har været i boligmarkedet trods corona.