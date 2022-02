Forsikringsselskaber slipper billigere end frygtet

Forsikringsselskaberne ser ud til at slippe billigere fra stormen Nora, end man kunne have forventet.

I hvert fald kan antallet af anmeldte skader indtil nu slet ikke måle sig med det, man oplevede i forbindelse med stormen Malik, der ramte landet i slutningen af januar.

Topdanmark har søndag ved middagstid modtaget anmeldelser om 200 skader i kølvandet på stormen.

- Det er omkring en tredjedel af det antal skader, som var blevet indberettet på samme tidspunkt i forbindelse med Malik.

- Og de skader, som vi har sendt folk ud til for at udbedre, er ikke lige så voldsomme som for tre uger siden, siger Troels Karlskov, der er pressechef i Topdanmark.

Alm. Brand havde søndag morgen modtaget 100 skadesanmeldelser, hvilket er noget færre, end selskabet havde forventet på forhånd.

- Nora varede heldigvis 'kun' seks timer og ramte en mindre del af Danmark. Derfor har vi ikke set lige så mange skader som under Malik, hvor vi havde omkring 6000 skader, siger Jesper Olsen, der er skadechef for bygning og løsøre i Alm. Brand.

Begge selskaber melder om typiske, mindre stormskader som væltede træer, ødelagte drivhuse og vildfarne trampoliner.

Geografisk begrænser skaderne sig til et bælte tværs over landet, som ligger et stykke syd for Aarhus og København.