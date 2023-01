Forskere med vildt gennembrud: Kan bremse sygdommen

USA har godkendt en ny medicin, som kan bremse den kognitive svækkelse hos patienter med mild Alzheimers.

Lægemidlet Leqembi er det første som med overbevisning har vist sig at kunne bremse svækkelsen af hukommelse og tænkning ved at påvirke sygdommens underliggende biologi, skriver nyhedsbureauet AP.

Medicinen, som også er kendt ved sit kemiske navn lecanemab, skal først og fremmest bruges på patienter, som er i en tidlig fase af Alzheimers.

Ifølge foreløbige data fra et studie, som blev offentliggjort i efteråret, kan lægemidlet bremse kognitiv svækkelse hos Alzheimer-patienter med 27 procent over en periode på 18 måneder.

Tidligere eksperimentel medicin, der skulle virke på samme måde, har vist sig ineffektiv. Men den nye medicin, der er udviklet af virksomhederne Eisai og Biogen, har altså vist lovende resultater.

Leqembi er godkendt, efter at den amerikanske lægemiddelmyndighed FDA tidligere har givet grønt lys for en anden medicin fra Biogen mod sygdommen, Aduhelm.

I fase tre i testen af medicinen var der involveret næsten 1800 forsøgspersoner, hvoraf halvdelen fik placebo, altså snydemedicin. Det var et forløb over 18 måneder.

Undersøgelsen er offentliggjort i New England Journal of Medicine, hvor der også er redegjort for bivirkninger og komplikationer.

Resultaterne viste blandt andet at 17,3 procent af de patienter, som fik medicinen, havde problemer med blødninger i hjernen. Hos dem, der fik placebo, fik ni procent problemer med blødninger i hjernen.

Eisai har offentliggjort, at medicinen vil blive lanceret i USA til en pris på 26.500 dollar om året - svarende til lidt over 185.000 danske kroner. Ifølge selskabet vil der være omkring 100.000 potentielle brugere af medicinen i USA de kommende år.