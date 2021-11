Forskudsopgørelsen åbner: Nu kan du afværge skattesmæk

Torsdag åbner forskudsopgørelsen for 2022, og det giver mulighed for at tilpasse sine oplysninger, så man undgår et skattesmæk næste år.

Det oplyser Skattestyrelsen.

Underdirektør Jan Møller Mikkelsen påpeger, at man særligt skal være opmærksom, hvis der er en sket ændringer i ens liv i løbet af det seneste år.

For eksempel hvis man har fået et nyt job, fået lønforhøjelse, gået på pension, har købt eller solgt en bolig eller fået væsentligt længere eller kortere afstand til arbejde.

Det kan nemlig have betydning for ens skattebetalinger og fradrag.

- Hvis man ikke forholder sig til sin økonomi det kommende år, er der en risiko for, at man kan få et skattesmæk, siger han.

De seneste halvandet år med corona har betydet, at der har været rekordmange ændringer i forskudsopgørelserne.

I 2020 blev der foretaget 3,1 million ændringer, hvoraf en pæn del var om kørselsfradraget.

Det skal ses i lyset af, at mange arbejdede hjemme og derfor ikke fik fradrag for at pendle.

Hvis hjemmearbejde er blevet mere permanent, skal forskudsopgørelsen også justeres efter det.

- Det er en god idé at bruge anledningen til at se frem i forhold til ens økonomi.

- Corona har betydet mange ændringer i ens hverdag, og derfor er det vigtigt, at man for eksempel ændrer, hvis man er begyndt at arbejde mere hjemme på fast basis, siger Jan Møller Mikkelsen.

Hos Nordea gør boligøkonom Lise Nytoft opmærksom på, at boligejere skal tjekke opgørelsen, hvis de har omlagt lånet i løbet af 2021.

- Realkreditinstitutterne indberetter løbende boligejernes renter og bidragsbetalinger til skattevæsenet, men boligejerne skal alligevel selv være opmærksomme.

- Forskudsopgørelsen for 2022 bygger nemlig på de senest reviderede tal, der er fra 2020, og har boligejerne fået ny rente på deres realkreditlån i 2021, er opgørelsen ikke korrekt.

- De bør derfor selv kontrollere deres forskudsopgørelse, så de ikke ender med et skattesmæk, siger hun i en skriftlig kommentar.