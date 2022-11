Forskudsopgørelsen åbner snart: 'Den simple vej til at undgå skattesmæk'

15. november kan 5,3 millioner danskere rette i forventede indtægter og fradrag for 2023. Og fra Skattestyrelsen lyder en klar opfordring om at få det gjort

Hvert år venter tusindvis af danskere spændt i en digital kø på at tjekke deres årsopgørelse, når den ligger klar i marts.

Knap så spændende er det måske, når der åbnes for forskudsopgørelsen i november. Men om ikke andet gør man klogt i at logge ind på TastSelv og rette i den alligevel.

Det er budskabet fra Skattestyrelsen, der i en pressemeddelelse mandag oplyser, at de åbner forskudsopgørelsen for 2023 den 15. november.

'God fornuft'

Godt 5,3 millioner danskere kan således fra 15. november gå ind og registrere det, hvis de det seneste år har oplevet ændringer i eksempelvis løn eller kørsel, eller hvis man har købt eller solgt bolig.

Gør man det, sikrer man sig nemlig, at man løbende kan nyde godt af sine fradrag, og at man betaler det rette i skat.

- Det er god fornuft at tjekke, om oplysningerne, der står i forskudsopgørelsen, matcher de forventninger, man selv har for 2023. Står din løn og dine fradrag rigtigt? Ikke alene har det krone og ørebetydning, hver gang man får løn næste år, men det er også vejen til at undgå ubehagelige overraskelser, når årsopgørelsen kommer, udtaler underdirektør i Skattestyrelsen Jan Møller Mikkelsen i pressemeddelelsen.

Måden at undgå skattesmæk på

Da der i november sidste år blev åbnet for forskudsopgørelsen for 2022, var der alene det første døgn 380.000 logins på TastSelv, hvilket glæder underdirektøren.

- Hvis forskudsopgørelsen stemmer med de faktiske forhold for året, der kommer, har man glæde af sine fradrag løbende og betaler den rigtige skat. Det er den simple vej til at undgå et skattesmæk, når regningen gøres op, fortæller Jan Møller Mikkelsen.

Fordi interessen i de tidligere år har været så stor - og formentlig bliver det igen - har man sørget for at have mange folk klar ved telefonerne og chatten, så borgerne kan blive rådgivet. Dog må man forvente lidt ekstra ventetid de første dage.