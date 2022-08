Forsvaret vil kræve erstatning fra spansk leverandør

Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) samarbejder med Kammeradvokaten om at lægge sag an mod den spanske våbenleverandør, Expal.

Det skriver Berlingske.

Forsvaret vil fremsætte et krav mod firmaet, som i sommeren 2021 pludseligt indstillede sine leverancer til det danske forsvar.

- FMI har indledt tiltag mod Expal vedrørende de meromkostninger, som FMI har måtte afholde som følge af Expals uberettigede opsigelse af rammeaftalen, skriver styrelsen i en mail til Berlingske.

Det spanske firma har en rammeaftale med Forsvaret, som betyder, at det har forpligtet sig til at levere ammunition i samlet syv år.

Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse vil kræve kompensation for de merudgifter, som styrelsen har haft til indkøb af ammunition.

Ifølge Berlingske viser udbudsportalen Mercel, at det danske forsvar har gennemført fem ammunitionsudbud, siden leverancerne stoppede fra Expal.

Rammeaftalen betyder, at Forsvaret har haft en fast pris hos Expal. Derfor kunne Forsvaret muligvis have sparet penge ved at købe ammunition hos det spanske firma frem for på verdensmarkedet.

Det vurderer udbudsekspert Steen Jensen over for Berlingske.

I marts kom det frem, at Forsvaret manglede ammunition, og at man i stigende grad måtte øve sig med løst krudt.

Expal er ikke vendt tilbage på Berlingskes henvendelser.