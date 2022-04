Fortsætter op: - Den højeste i en generation

Inflationen steg i Danmark til 6 procent i marts måned mod 5,3 procent i februar, og det kan mærkes i de danske husholdninger. Ikke siden 1985 har man set kraftigere prisstigninger herhjemme, og det er især stigende priser på energi og fødevarer, der driver de samlede prisstigninger. Her får du et overblik over udviklingen i prisen på fem af de mest populære dagligvarer

Prisstigningerne tog endnu et nøk opad i marts måned, og inflationen truer med at ramme den økonomiske vækst

Det blev i marts måned endnu dyrere at være europæer og dansker, viser nye tal fra EU's statistikkontor Eurostat og Danmarks Statistik.

Inflationen steg i Danmark til seks procent i marts måned mod 5,3 procent i februar, og det kan mærkes i de danske husholdninger, lyder det fra Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

- De nye tal er den fortsatte fortælling om, at det bliver dyrere at være dansker. Vi har den højeste inflation i en generation, og det bider i husholdningerne, siger han.

Ikke siden 1985 har man set kraftigere prisstigninger i Danmark, og det er særligt stigende priser på energi og fødevarer, der driver de samlede prisstigninger.

- De her prisstigninger er kommet uden stigende lønninger, og på den måde udhuler det købekraften. Det påvirker naturligvis den enkelte husholdning, men det kan også være skadeligt for økonomien. For når der skal bruges flere penge på energi, så er der færre penge til andre ting, og det kan derfor påvirke privatforbruget.

- Eftersom at cirka halvdelen af den danske økonomi udgøres af netop privatforbruget, så kan det få en negativ indvirkning på økonomien, siger Jeppe Juul Borre.

Han understreger dog samtidig, at dansk økonomi er utrolig stærk med en rekordhøj beskæftigelse og lav ledighed, hvorfor danskerne i gennemsnit faktisk er relativt godt polstret økonomisk.

Chefstrateg i PFA Pension Tine Choi Danielsen ser også de meget høje energipriser som en potentiel trussel mod den økonomiske vækst i Danmark og Europa.

- Lige nu sender vi mange penge til de olieproducerende lande uden for Europa, og de penge kan jo ikke bruges på forbrug og sjov herhjemme. Og det fjerner naturligvis efterspørgsel og vækst fra andre varegrupper. Derfor diskuterer man også, hvorvidt det kan føre til en recession, siger hun.

Christine Lagarde er præsident for den europæiske centraltbank ECB, og den nuværende situation med høj inflation og samtidige pres på de europæiske økonomier sætter hende i lidt af en kattepine. Foto: POOL / Ritzau Scanpix

Situationen med den ekstremt høje inflation og ubekendte konsekvenser af krigen i Ukraine, sætter samtidig den europæiske centralbank (ECB), der har som hovedformål at kontrollere inflationen, i en god gammeldags kattepine.

- Presset er ret stort på ECB og markedet forventer, at ECB vil hæve renten ad tre omgange i 2022, og den vurderingen er vi egentlig enige i. Men det driller også ECB lidt, at der ikke rigtig er noget lønpres i Europa endnu, og på den måde er situationen meget anderledes end i USA, som også har meget høj inflation, men samtidig har høje lønstigninger.

- Når man samtidig har høje lønstigninger, så får man risikoen for en inflationsspiral, og der er man altså ikke i Europa endnu. Men krigen slutter nok ikke bare lige sådan, så de her forsyningsproblemer kommer nok til at vare ved ganske længe, siger Tine Choi Danielsen.

Lønstigninger på vej

Hos Arbejdernes Landsbank tror man ikke, at ECB vil have helt så stor kløe for at hæve renten, som markedet og PFA forventer.

- Såfremt ECB gør, som vi forventer, vil de kun hæve renten én gang i 2022 og fri af negative renter i 2023. Men ECB vil i min optik være villig til at trække den langt for at beskytte økonomien, for man vil ikke risikere, at man går ind og kvæler væksten efter corona med højere renter.

- Men det rummer naturligvis en risiko for, at man kan komme for langt bag bolden (inflationen, red.), hvis lønningerne også pludselig begynder at stige. Men den risiko tror jeg, at ECB vil være villig til at løbe, blandt andet belært at gældskrisen i EU, siger Jeppe Juul Borre.

Han samtidig på, at inflationen i Danmark vil aftage hen mod slutningen af 2022, og at man samtidig vil se lønninger, der stiger mere end inflationen.