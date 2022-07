Fortsat aflysninger hos SAS trods melding om normal drift

Luftfartsselskabet SAS er tilbage i normal drift, efter at piloterne for knap en uge siden afsluttede deres strejke. Men der kan stadig være aflysninger.

Det oplyser SAS' pressechef i Danmark, Alexandra Lindgren Kaoukji, til Ritzau.

- Vi er mere eller mindre oppe i normal drift - i hvert fald i forhold til strejken, siger hun.

Efter mere end to ugers pilotstrejke i SAS med omkring 3700 aflyste fly til følge lykkedes det 18. juli parterne at blive enige om en ny overenskomst for piloterne.

En uge senere er der fortsat aflysninger på SAS-afgange fra Københavns Lufthavn i Kastrup.

Det skyldes dog ikke strejken, siger Alexandra Lindgren Kaoukji.

Hun henviser i stedet til kapacitetsproblemer i lufthavnene grundet mangel på medarbejdere. Samtidig er nogle af SAS' egne ansatte blevet smittet med coronavirus og kan derfor ikke komme på arbejde.

- Og selv med helt normal drift vil der altid være aflysninger, tilføjer pressechefen.

Mandag ved middagstid er foreløbig seks SAS-afgange fra Kastrup blevet aflyst ud af i alt 109 planlagte afgange.

Det er måske lidt mere end vanligt, siger Alexandra Kaoukji. Men det er ikke opsigtsvækkende, når man tænker på situationen i lufthavnene, mener hun.

- Allerede i april meldte flere lufthavne ud, at det ville blive en udfordrende sommer, siger Alexandra Kaoukji.

28 SAS-afgange fra Kastrup har foreløbigt været eller forventes at blive forsinket mandag. I fire af tilfældene er forsinkelsen på mere end en halv time.

Alexandra Kaoukji anbefaler rejsende at holde sig opdateret på flyselskabets hjemmeside. Her kan man finde status for alle afgange.

Derudover kan det også være fornuftigt kun at pakke håndbagage og lade den store kuffert blive derhjemme, siger pressechefen.

Hun refererer til, at mangel på særligt bagagemedarbejdere volder problemer.

I nogle tilfælde har det betydet, at passagerer er ankommet til deres destination, uden at deres check-in-kuffert er kommet med på flyet og derfor først kommer frem på et senere fly.