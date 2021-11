Fortsatte udfordringer med corona giver SAS milliardtab

Coronapandemien lægger stadig et tungt pres på luftfartsselskabet SAS, der i seneste regnskabsår har tabt milliarder.

Det fremgår af selskabets regnskab for perioden 2020/21, der er offentliggjort tirsdag.

I det seneste regnskabsår lyder underskuddet på cirka 4,8 milliarder kroner. Det er en stor fremgang i forhold til året før, hvor underskuddet lød på 6,8 milliarder kroner.

Underskuddet på 6,8 milliarder kroner var det største i selskabets historie.

I en kommentar til regnskabet siger Anko van der Werff, administrerende direktør i SAS, at det forgangne år har været et af de mest udfordrende nogensinde.

- Det er opløftende at se en fortsættelse af den positive tendens fra sommeren med stigende efterspørgsel og billetsalg.

- Dog var 2021 et af de mest udfordrende år i luftfartens historie, og fremtiden fortsætter med at være svær at forudsige primært på grund af udfordringerne forbundet til den igangværende pandemi, siger SAS-direktøren.

En af årsagerne til det fortsatte milliardtab i 2020/21 har været omsætningen, der er faldet i forhold til året før.

Den er senest endt på 10,2 milliarder kroner mod 15 milliarder kroner året før.

Til den positive side kan SAS glæde sig over, at omsætningen i det fjerde og sidste kvartal af regnskabsåret er endt på 4,2 milliarder kroner.

Det er en stigning på hele 90 procent i forhold til samme periode året før.

Baggrunden for den større omsætning er flere passagerer om bord på flyene og flere solgte billetter. Det oplyser SAS i regnskabet.

For det nye regnskabsår offentliggør SAS ikke økonomiske forventninger. Det skyldes den fortsatte usikkerhed.

Selskabet fortæller dog, at der vil være fortsat fokus på at reducere udgifterne på tværs af virksomheden for at optimere forretningen.