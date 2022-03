Forudser årtiers oliechok

Russerne har svært ved at afsætte deres olie, og Det Internationale Energiagentur forudser et alvorligt chok til oliemarkedet i april måned

Tre millioner tønder olie kan forsvinde fra det globale oliemarked i april og udløse det største oliechok i årtier.

Sådan lyder den dystre forudsigelse fra Det Internationale Energiagentur i sin rapport om oliemarkedet for marts 2022.

'Russisk olie fortsætter med at flyde for nuværende på grund af kontrakter og handler indgået, før Moskva sendte sine tropper til Ukraine. Men efterspørgslen er så godt som tørret ud. Olie bliver tilbudt med rekordstor rabat, men med begrænset afsætning,' fremgår det af rapporten.

Rusland er verdens største eksportør af olie med omkring 11 millioner tønder om dagen, men i april kan Ruslands produktion falde med op mod tre millioner om dagen, forudser Det Internationale Energiagentur.

Kan forandre markeder

Som de internationale sanktioner for alvor begynder at virke og den internationale fordømmelse, kan produktionen falde yderligere.

'Konfronteret med, hvad der kan udvikle sig til den største forsyningskrise i årtier, står de globale energimarkeder ved en skillevej. Ruslands invasion af Ukraine har bragt forsyningssikkerhed tilbage til toppen af den politiske agenda, efter råvarepriser er steget til nye højder.

'Selvom det på nuværende tidspunkt er for tidligt at vide, hvordan situationen vil udvikle sig, kan krisen resultere i blivende forandringer af energimarkedet, skriver agenturet.'

Begrænsede muligheder

En ulykke i slowmotion er i øjeblikket ved at udfolde sig på olie- og naturgasmarkedet, og mulighederne er få for at erstatte den manglende olie fra Rusland.

Både Iran og Venezuela, der har mulighed for at producere store mængder olie er underlagt hårde sanktioner af USA, og de olieproducerende lande i Mellemøsten, OPEC, har også begrænset mulighed for at øge deres produktion, fortalte Jens Nærvig Pedersen, chefanalytiker med fokus på råvarer i Danske Bank, for nylig.

Selv i bedste fald, hvis man kunne blive enige med iranerne om en ny atomaftale, vil det tage måneder, før landets olieproduktion kan være oppe på fuld kapacitet, vurderer både Jens Nærvig Petersen og Det Internationale Energiagentur.

Ifølge agenturet, ville Iran efter seks måneder komme op på at producere omkring en million tønder olie om dagen.