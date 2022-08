Forudser aktiefald: - Kan gøre ondt

Triste forudsigelser og ondt i maven er en del af pakken, når man opererer som aktieinvestor. Og nye fremtids-forudsigelser lover muligvis flere mavesmerter til investorerne.

Efter en 'utrolig god sommer' forventer Otto Friedrichsen, aktiechef ved kapitalforvalteren Formuepleje, at markedet går en mørkere tid i møde.

- Når vi ser på situationen i Europa, så ser vi en ret stor sandsynlighed for recession, fortæller Otto Friedrichsen.

- De høje priser i samfundet gør, at forbrugerne tilpasser deres forbrug, og når virksomhederne ikke kan sælge det samme, som de plejer, så bliver indtjeningen mindre, og det betyder på sigt, at der vil være en mindre drivkraft for aktiemarkedet, uddyber han.

Og det er ikke kun Otto Friedrichsen, der spår en fattigere fremtid for aktiemarkedet.

Chefanalytiker ved Sydbank, Jacob Pedersen, giver ikke meget for sommerens aktie-comeback, som han ikke mener bygger på 'gode fundamentale grunde'.

- Det aktie-comeback, som vi har set henover sommeren, har været ret tynd-benet. Renterne er faldet overraskende meget tilbage, og det har givet mere mod på tingene, men det er ikke sikkert, at det holder ved.

- Vi forbereder også vores kunder på kursfald, forklarer han.

Aktiemarkedet er steget med omkring 10 procent i Europa, mens det amerikanske marked toppede sommerens kursstigninger med op mod 18 procent.

Jacob Pedersen mener, at pengepolitiske stramninger kan tage pusten fra markedet.

- Renteforhøjelserne, men også fordi man begynder at trække penge ud af de finansielle markeder, kan godt begynde at gøre ondt på aktiemarkedet, forklarer han.

Den amerikanske forbundsbank, Fed, har varslet, at de vil trække penge ud af de finansielle markeder, og det er forringelsen af virksomhedernes likviditet, der bekymrer Jacob Pedersen.

Recession-risiko

Formuepleje ser på flere mulige scenarier for aktiemarkedernes udvikling, og de vurderer, at det europæiske marked går en hårdere tid i møde end de andre markeder.

- Energi-udfordringen er væsentligt større i Europa, hvor priserne på gas, el og benzin stiger kraftigere, og derfor er sandsynligheden for en dybere recession i Europa noget større, end den er i for eksempel USA, fortæller Otto Friedrichsen.

- Europa er i højere grad afhængig af energi-leverancer, og derfor rammes Europa hårdere, uddyber han.

Selvom Jacob Pedersen og Sydbank forbereder deres kunder på kursfald og forventer lav eller negativ afkast på det globale marked hen over det kommende år, så opfordrer de ikke kunderne til at holde bagagerums-marked i aktieportefølgen.

- Vi opfordrer ikke vores kunder til at sælge alle deres aktier, men derimod at sænke risikoen i deres porteføljer, forklarer han.

Han mener, at det muligvis kan være en god ide at kigge mod det danske marked,

- Vi mener, at danske aktier er et sted, hvor man i perioder godt kan finde noget støtte, fordi der er en stærkere indtjeningskraft, men vi udelukker heller ikke, at der kan komme fald, siger Jacob Pedersen.

