Forudser recession: Største rentehop i 27 år

Bank of England har torsdag foretaget en forhøjelse af den ledende rente med 0,50 procentpoint, så den nu hedder 1,75 procent.

Det er den største renteforhøjelse i Storbritannien siden 1995.

Renteforhøjelsen var ventet og følger mønstret fra andre centralbanker, herunder den europæiske og den amerikanske.

Begrundelsen for forhøjelsen er også den samme. Storbritannien er ramt af høj inflation, hvilket renteforhøjelsen skal være med til at bekæmpe.

Noget tyder dog på, at briterne fortsat har det værste til gode. Bank of England vurderer, at inflationen - som er et udtryk for, hvor meget priserne stiger på et år - vil nå op på 13 procent i oktober.

Samtidig vurderer centralbanken, at Storbritannien i fjerde kvartal i år vil tage hul på en periode med recession, hvor økonomien går tilbage i stedet for at vokse.

En lille trøst for briterne kan dog være, at inflationen efter Bank of Englands vurdering igen vil begynde at falde efter toppen i oktober, og at recessionen kun vil være et års tid, før den britiske økonomi igen begynder at vokse.

Det kræver dog fortsat stram snor og villighed til at tage yderligere virkemidler i brug, siger Andrew Bailey, der er chef for Bank of England.

- At få inflationen ned på to procent er vores førsteprioritet. Det må der ikke være tvivl om.

- Alle muligheder er på bordet i forhold til vores møde i september og efterfølgende, siger han oven på rentemeldingen.

Normalt vil en renteforhøjelse styrke den lokale valuta, men denne gang var billedet anderledes.

Pundet faldt efter renteforhøjelsen med 0,6 procent over for euroen. Det skyldes formentlig den pessimistiske vurdering af britisk økonomi det kommende år.