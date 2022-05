Forvalter 400 millioner: Jo mere krisestemning jo bedre

Inflationen er ikke set højere siden 80'erne i Europa og USA, blandt andet grundet krigen i Ukraine, og centralbankerne i USA og Europa er på vej til at afslutte en æra med ekstremt lempelig pengepolitik med gang i seddelpressen og negative renter.

Aktiemarkederne har da også allerede i 2022 uddelt kurslussinger til investorerne, og analytikere spår om flere dårligdomme på vej.

Det bekymrer dog ikke mangeårig investor og direktør i Jackson Familieinvest Thorleif Jackson, der forvalter omkring 400 millioner kroner.

- Jo mere krisestemning, jo bedre. For det giver lavere aktiekurser og dermed mulighed for gode opkøb. Man siger jo, at aktiemarkedet kravler op ad bekymringens mur, og hvis du er langsigtet investor, så gælder det om at være investeret i markedet frem for at prøve at forudsige, hvad der kommer til at ske. Den dag, hvor der ikke er nogen bekymring, er ikke der, man skal købe. Det er der, man skal sælge, siger han.

Gevinst

I stedet for at tro, at man kan forudsige, hvad der sker på markederne og handle ofte, bør man i stedet se tidspunkter med krisestemning som nu, som noget der giver muligheder.

- Når der opstår en krise som nu, så gør vi som udgangspunkt ikke noget. Men det er klart, at der opstår en masse muligheder i form af aktier, der tidligere har været dyre nu er knap så dyre, og så har man muligheden at købe dem.

- Så vi har for eksempel lavet nogle justeringer, hvor vi tager noget gevinst på nogle af vores aktier, der er fuldt prissat. Det kunne være Novo Nordisk, som vi har ejet siden 2016. Den handler til en kurs, der svarer til 35 gange indtjeningen. Det er historisk højt for Novo, så der er ikke så meget mere at komme efter der.

- Så her tager vi lidt gevinst og bruger de penge på nogle andre ting, vi synes er blevet billige. Vi har for eksempel købt op i et dansk selskab, der hedder Simcorp, som har været højt prissat i en årrække. Den er faldet cirka 50 procent fra toppen, og derfor synes jeg, det er et meget godt tidspunkt at komme ind i den aktie, siger Thorleif Jackson.

Value og Østeuropa

Men selvom der altså justeres på porteføljen, så følger de den overordnede strategi om at have alle pengene investeret. På den måde at sikre sig, at man får markedsafkastet, der historisk set har ligget på omkring otte procent om året.

For at forsøge at få et lidt højere afkast end markedet, investeres nogle af pengene også mere risikabelt i for eksempel mindre udviklede økonomier kaldet emerging markets.

- Cirka 60 procent af vores aktier er det, vi kalder kvalitetsaktier, som for eksempel Novo Nordisk, som vi mener er meget sikre. Og så har vi cirka 40 procent i emerging markets.

- I Østeuropa er der nogle gode aktier, der er lavt prissat, hvor vi vurderer, at der er værdi i at købe sig ind her, frem for kun at købe amerikanske eller vesteuropæiske aktier, siger Thorleif Jackson.

Skal han give et grundlæggende råd til investorer, er det at være langsigtet, ikke forsøge at forudsige markedet, og så købe selskaber, der grundlæggende er sunde forretninger.

- Jeg kan altid bedst lide aktier, der har en høj overskudsgrad (har en høj indtejning på sine produkter, red.), lav gæld og er aktionærvenlige, så de returnerer indtjeningen til aktionærerne i form af udbytter. Og når de nu findes, hvorfor skal vi så købe alt muligt andet, hvor man skal håbe på, at tingene går helt fantastisk for at få et godt afkast, siger Thorleif Jackson.

Thorleif Jackson skriver også om investering for blandt andre Dansk Aktionærforening.