Fransk premierminister advarer: - Vi kan blive tvunget til det

Den franske premierminister, Elisabeth Borne, har mandag advaret landets erhvervschefer om mulig rationering af energi den kommende vinter. Samtidig opfordrer hun dem til at reducere forbruget.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Hvis vi handler samlet, kan vi overvinde risikoen for knaphed, men hvis ikke alle tager del, og hvis alle de værste scenarier realiserer sig, kan vi blive tvunget til at indføre restriktioner for forbrugerne, siger Borne ifølge AFP.

- Hvis vi ender med at rationere, vil virksomhederne være de mest berørte, og desværre bliver vi nødt til at være forberedte på det, fortsætter hun.

Borne fortæller, at regeringen allerede er i færd med at udarbejde beredskabsplaner, herunder et 'kvote handelssystem', som vil gøre det muligt for virksomheder at købe og sælge energikvoter.

Regeringen er også parat til at hjælpe virksomheder, der vil være 'slemt berørt' af en mulig rationering.

Den klare advarsel om rationering af energi fra regeringen understreger politikernes indsats i forhold til at forberede både befolkningen og erhvervslivet på vidtrækkende konsekvenser af krigen i Ukraine.

Krigen har varet siden Ruslands invasion af nabolandet 24. februar.