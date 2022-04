Frasalg er med til næsten at fordoble Ørsteds overskud

Et delvist frasalg af en havvindmøllepark har i første kvartal 2022 været med til at sikre et voksende overskud hos Ørsted.

Det viser energiselskabets regnskab for de første tre måneder af 2022.

Samlet har Ørsted i perioden haft et driftsresultat på 9,4 milliarder kroner. Det er en stigning på 4,6 milliarder i forhold til første kvartal 2021.

En betydelig del af stigningen kommer af, at Ørsted i perioden har solgt halvdelen af ejerskabet af den tyske havvindmøllepark Borkum Riffgrund 3.

Ifølge Ørsted udgør overskuddet af det delvise frasalg 1,6 milliarder kroner.

- Jeg er meget tilfreds med vores start på året, siger Mads Nipper, topchef i Ørsted, i en kommentar til regnskabet.

- Det er lykkedes os at skabe stærke driftsmæssige og finansielle resultater og fortsat strategisk fremdrift i første kvartal 2022.

Ørsted, der har den danske stat som majoritetsejer, arbejder med forskellige områder.

Ud over at selskabet udvikler, opfører og driver blandt andet hav- og landvindmølleparker, leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder.

Herhjemme er det eksempelvis Ørsted, som står for at levere meget af den gas, der forbruges af både virksomheder og private.

På det seneste har netop den del fyldt en del i medierne. Det skyldes, at Ørsted har en langsigtet købsaftale med selskabet Gazprom om at købe russisk gas. Det er blevet ildeset, efter at Rusland har invaderet Ukraine.

Siden Ruslands invasion har Ørsted meddelt, at selskabet ikke kommer til at forlænge købsaftalen, når den udløber i 2030.

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at stoppe vores samarbejde med russiske virksomheder, herunder at stoppe med at købe biomasse og kul til vores kraftværker.

- Ørsted afviser kravet fra Gazprom Export om at betale i rubler for den leverede gas, siger Mads Nipper.

Ørsted-topchefen siger også, at han er glad for EU's fokus på at stoppe afhængigheden af russisk olie og gas og ønsket om at fremskynde den grønne omstilling af EU's energisektor.

Det er noget, Ørsted er klar til at bidrage til, siger Mads Nipper.