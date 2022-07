Frygt for recession svækker euro til det laveste i 20 år

Euroen blev tirsdag svækket til det laveste niveau over for den amerikanske dollar i næsten 20 år på stigende frygt for en recession, idet centralbanker hæver renterne for at bekæmpe en høj inflation.

I eurozonen er frygten for en recession forstærket af bekymringer for en energikrise i Europa. Desuden tyder de seneste handelstal fra eurozonens største økonomi, den tyske, på en afmatning.

- Truslen om en recession i euroområdet er en mere klar trussel nu i forhold til tidligere, siger Bipan Rai, der er valutastrateg hos finanshuset CIBC Capital Markets, til nyhedsbureauet Reuters.

Mandag viste handelstal fra Tyskland, at eksporten i maj overraskende faldt med 0,5 procent. Analytikere havde forventet en stigning på 0,7 procent. I april steg den tyske eksport til sammenligning med 4,4 procent.

Alt sammen var det med til at svække den fælleseuropæiske valuta tirsdag, da euroen faldt med næsten 1,8 procent til 1,0236 dollar. Det er det laveste siden december 2002.

Mandag skulle der til sammenligning betales 1,0424 dollar for en euro.

Ved indgangen til 2022 kostede en euro næsten 1,14 dollar. Siden er euroens værdi løbende blevet udhulet mod dollar.

Det skyldes frygt for en recession, der defineres som to kvartaler i træk med negativ økonomisk vækst.

Desuden spiller renteforskellen mellem USA, der allerede har hævet renten flere gange, og Den Europæiske Centralbank (ECB), der endnu ikke er begyndt at sætte sine renter op, også ind.

ECB meddelte i begyndelsen af juni, at banken regner med at sætte renten op med 0,25 procentpoint i juli.

Det sker for at få kontrol over de stigende forbrugerpriser. Det vil være første gang i mere end 11 år, at ECB hæver renten.

- Høj inflation er en kæmpe udfordring for os alle, sagde ECB's øverste chef, Christine Lagarde, den 9. juni ifølge BBC.

ECB's toneangivende rente er aktuelt på minus 0,5 procent. Inden udgangen af september kan den være tilbage på 0,0 procent eller derover, sagde Lagarde.