Frygter for fremtiden: Oligarks danske virksomhed kan være den næste

Det russiskejede NLMK Dansteel i Frederiksværk har indtil videre undgået sanktionshammeren. Men det betyder ikke, at de går fri, hvis EU beslutter at indføre yderligere sanktioner mod Rusland, vurderer ekspert

Fremtiden kan se aldeles sort ud for stålvalseværket NLMK Dansteel i Frederiksværk. Det vurderer Michael Kluth, der er lektor i international politik ved Roskilde Universitet.

Dansteel er nemlig ejet af den russiske oligark Vladimir Lisin. Han figurerede i 2018 ifølge CNN på amerikanske myndigheders såkaldte 'Putin-liste', som er en liste over prominente russere, hvoraf mange har tætte bånd til Kreml.

Men Dansteel, der er afhængige af såkaldte slabs (råmaterialer, red.), som de får fra moderselskabet i Rusland, har endnu ikke været ramt af sanktioner, ligesom Lisin på nuværende tidspunkt ikke optræder på EU's sanktionslister.

Vladimir Lisin og den russiske præsident, Vladimir Putin. Arkivfoto: Mikhail Metzel/Tass via Getty Images

Risiko for lukning

Tirsdag indførte EU en række nye sanktioner, herunder sanktioner målrettet Ruslands stålindustri. Det er dog ikke sanktioner, som endnu rammer Dansteel, da forbuddet omhandler forarbejdet stål.

Men hvis man spørger Michael Kluth, er det sandsynligt, at en ny runde sanktioner vil true stålvalseværkets muligheder for at køre rundt.

- Spørgsmålet er, om man kan hente råvarerne et andet sted, eller om man må lukke produktionen ned, siger han.

Ifølge Michael Kluth kan det dog blive svært at erstatte de russiske forsyninger på nuværende tidspunkt, såfremt der skulle komme et forbud.

- Så et resultat kunne meget vel være, at virksomheden må lukke - om ikke andet for en stund, siger lektoren.

Han ser det som en mulighed, at EU vil gå efter Ruslands eksport af råvarer, hvis der skal nye sanktioner på bordet.

- Hvis målsætningen er at kvæle den russiske økonomi, fordi den russiske økonomi nærer krigsmaskinen, giver det god mening, lyder det fra Michael Kluth.

Nødplan

En række fagforeninger og lokale institutioner har torsdag holdt møde om en nødplan, der kan sættes i værk, hvis stålvalseværket rammes af sanktioner, eller hvis gassen lukkes, så medarbejderne pludselig står uden job.

Dansteel tæller over 400 ansatte, heraf er 200 medlemmer af fagforeningen 3F. Til Ekstra Bladet fortæller Max Pedersen, som er næstformand hos 3F Frederiksværk-Frederikssund, at formålet med mødet var at udvise rettidig omhu.

- Hvis der er 450 arbejdspladser, der forsvinder fra et lille lokalområde, som vi er, så kræver det, at vi er fælles om at få hjulpet de medarbejdere videre, siger han.

Han kalder det paradoksalt, at stålvalseværket på den ene hånd mangler mandskab, fordi ordrebøgerne er fyldt op, mens medarbejderne på den anden hånd kan risikere at stå uden job i morgen.

Max Pedersen ønsker dog at mane til besindighed, og der er ifølge ham ikke en frygt 'nu og her', selvom han erkender, at de ikke er herre over eventuelle sanktioner.

- Jeg håber trods alt, at det overlever. Det gør alle i vores område, for det er hele byens dna, siger han og henviser til Frederiksværks slogan, som er 'Stålsat by'.

Derfor håber han, at nødplanen bliver liggende i skrivebordsskuffen.

Fortsætter som sædvanligt

Dansteel ønsker ikke at stille op til et interview med Ekstra Bladet, men i en mail oplyser stålvalseværket blandt andet, at de følger situationen tæt.

'Vores leverancer af stål fra NLMK fortsætter som sædvanligt, hvilket betyder, at Dansteel fortsætter med sin normale drift,' skriver de i mailen.

Dansteel oplyser desuden, at deres lager er 'betydeligt', og at de har udviklet beredskabsplaner, som de løbende justerer.