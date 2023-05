Gældskrise i USA: 'Alle familier bør være bekymret'

Usikkerheden omkring USA's gældsproblemer fortsætter, og flere finansielle sværvægtere råber nu vagt i gevær.

Torsdag lød det fra det amerikanske forbrugermyndighed Consumer Financial Protection Bureau, at gældskrisen kan ramme amerikanske familier hårdt.

- Det er en stor bekymring. Alle familier bør være bekymret, lyder det ifølge CNN fra myndighedens direktør, Rohit Chopra.

Samtidig lyder det fra Kongessens budgetkontor, at der er 'alvorlig risiko' for, at regeringen ikke vil kunne betale sin gæld i de første to uger af juni, og chefen for den amerikanske storbank JPMorgan har udtalt, at der er risiko for panik på de finansielle markeder, skriver CNN.

Møde udskudt

Ifølge den amerikanske finansminister Janet Yellen kan USA løbe tør for penge i juni, hvis ikke de politiske ledere hæver loftet over, hvor meget gæld USA må påtage sig.

Annonce:

Præsident Joe Biden har allerede mødtes med den republikanske formand for Repræsentanternes Hus, Kevin McCarthy. Men ifølge analytiker hos Steno Reseach Mikkel Rosenvold bliver det ikke ligefrem nemt for de to parter at nå til enighed om præmisserne for at hæve loftet.

- McCarthy skal have lavet en aftale, som han kan få stemt igennem i Repræsentanternes Hus, og det bliver rigtig svært, har Mikkel Rosenvold tidligere sagt til Ekstra Bladet.

Han forventer dog, at der - i sidste time - vil lande en aftale. For ellers lukker kassen i. Indtil videre er det opfølgende møde dog blevet udskudt fra fredag, og McCarthy har kritiseret Biden for ikke at stoppe det første møde før tid.

Gældsrekord: 17 billioner

Det er ikke kun den amerikanske statskasse, der har problemer med gælden.

Ifølge CNN Business slog amerikanernes samlede boliggæld rekord i første kvartal af 2023 og er altså nu for første gang oversteget 17 billioner dollars.

Det svarer til omkring 116.000 milliarder danske kroner. Eller i rene tal: 116.000.000.000.000 kroner.