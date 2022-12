Gaskunder kan slippe for misvisende acontoregninger

Fra mandag får landets gaskunder mulighed for at aflæse deres forbrug én gang hver tredje måned i stedet for én gang om året.

Det betyder, at gaskundernes acontoregninger i højere grad end tidligere vil afspejle deres reelle forbrug af gas i hjemmet.

Det fortæller den statslige gasdistributør Evida i en pressemeddelelse.

Hidtil er forbruget af gas blevet aflæst én gang om året for hver husstand. Når gasselskaberne har sendt acontoregninger afsted til kunderne, har regningerne været baseret på det foregående års forbrug.

Ved at indføre hyppigere aflæsninger af forbruget bliver der bedre sammenhæng mellem regningerne og det reelle forbrug. Det siger Evidas administrerende direktør, Kim Søgaard Bjerring Kristensen.

- Vi giver mulighed for, at kunderne kan aflæse én gang i kvartalet. Det kommer sig af, at gasforbruget er blevet vigtigt for kunderne, fordi priserne er meget høje.

- I mange år var gaspriserne stabile. Der gav det mening at aflæse forbruget en gang om året, og kunderne kunne klart forvente en regning, der hang sammen med deres forbrug.

- Men nu stiger priserne, og så har kunderne ikke længere den samme føling med, hvilken regning de kan forvente at få, siger han til Ritzau.

Evida er i løbet af efteråret blevet kontaktet af mange gaskunder, som efterspørger mere retvisende gasregninger.

- Kunderne vil gerne kunne se på deres afregninger, at det har en effekt, hvis de har sparet på gassen, siger Kim Søgaard Bjerring Kristensen.

Det er Evida, der gør det muligt at aflæse gasforbruget hvert kvartal. Men det er de enkelte gasselskaber, som skal sende regningerne ud til kunderne.

I første omgang er det muligt at lave en ekstraordinær måling af gasforbruget i december. Det er frivilligt, om man som gaskunde vil gøre brug af den mulighed.

I løbet af 2023 forventer Evida at kunne indføre obligatoriske aflæsninger og opgørelser af gasforbruget i hvert kvartal i samarbejde med gasselskaberne.