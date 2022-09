Gasprisen banker op

Prisen på den europæiske naturgas skyder mandag heftigt i vejret, efter at russiske Gazprom fredag meddelte, at gasleverancerne reduceres voldsomt

Naturgaspriserne i Europa er mandag kl. 10.15 steget med omkring 30 procent.

Stigningen kommer efter den kølige udmeldning fra russiske Gazprom fredag om, at Nord Stream 1-gasledningen vil være lukket på ubestemt tid.

Det statsejede gasselskab skulle ellers have åbnet gasledningen til Tyskland lørdag, efter at den havde været lukket i tre dage, fordi den ifølge russerne skulle repareres.

Der har dog siden Ruslands invasion af Ukraine været helt ekstraordinært mange problemer med Nord Stream 1-gasledningen, der har leveret mindre og mindre gas.

Inden russerne fredag lukkede helt for Nord Stream 1 på ubestemt tid, strømmede der kun omkring 20 procent af den normale mængde gennem ledningen.

Med en pris på omkring 275 euro per megawatt-time mandag er prisen imidlertid stadig lavere end den seneste prisrekord, der lød på 339 euro per megawatt-time 26. august, og eksperter venter heller ikke, at prisen vil eksplodere, selvom Rusland måtte lukke helt for gassen, hvilket længe har været et meget sandsynligt scenarie.

Undrer sig

Grunden til, at Nord Stream 1 ifølge Gazprom ikke kan levere noget gas overhovedet, er en olielækage på kompressorstationen Portovaya. Det er den tyske industrigigant Siemens, der har vedligeholdt dele af Nord Stream 1-ledningen og leverer mange reservedele hertil.

Hos tyskerne giver man ikke meget for Gazproms forklaring.

- En sådan læk påvirker normalt ikke driften af en turbine, og den kan forsegles på stedet. Det er en rutineopgave i forbindelse med vedligehold, oplyste Siemens ifølge Reuters.

Faktisk har man tidligere oplevet præcis det samme, uden at det påvirkede muligheden for at sende gas vestpå.

- Der har tidligere været flere tilfælde af denne type læk, uden at man har stoppet driften. Vi har flere gange pointeret, at der er rigeligt med andre turbiner til rådighed ved Portovaya, så man kan benytte Nord Stream 1, lød det videre.

Siemens Energy har ikke været involveret arbejdet om at vedligeholde gasledningen, der begyndte onsdag og efter planen skulle have været afsluttet lørdag.

Gaslagre

De fleste lande i Europa har været bedre, end mange ventede, til at få fyldt sine gaslagre op, og onsdag nåede EU sit erklærede mål om at nå 80 procent fyldte gaslagre inden vinteren.

Der er dog formentlig stadig udsigt til vedvarende høje priser mange måneder i horisonten, og virksomheder kan blive tvunget til at skrue ned eller lukke for sin produktion for at sikre gas nok til at opvarme private hjem og kritiske funktioner.

EU-landene blev i foråret enige om at sløjfe to tredjedele af den russiske gas ved årets udgang.

