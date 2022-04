Gaspriser er de laveste i ugevis

Priserne på naturgas i Europa er de seneste dage faldet til under 100 euro per megawatt-time, hvilket dog stadig er historisk dyrt

De hårdt pressede husholdning og virksomheder, der bruger naturgas, kan glæde sig over de laveste priser på gas siden slutningen februar.

I marts, da Rusland invaderede Ukraine, eksploderede de i forvejen høje gaspriser og toppede på hele 227 euro per megawatt-time (MWh). Tirsdag formiddag lå priserne imidlertid mere end 60 procent lavere på omkring 90 euro per MWh.

De høje gaspriser har den seneste tid skyldtes Ruslands invasion af Ukraine, da Rusland leverer op mod 50 procent af det europæiske gasforbrug. Men priserne var også inden invasionen historisk høje.

Corona

I december måned skulle de europæiske naturgasforbrugere for eksempel af med 180 euro per MWh.

Til sammenligning kostede en MWh-naturgas i april måned sidste år bare 20 euro. Sorterer man effekten af krigen i Ukraine fra, tilskrives de høje priser tilskrives blandt andet et meget stærkt økonomisk opsving i mange lande verden over efter coronapandemien og kraftige statslige stimulanser af økonomierne.

Det har også øget efterspørgslen efter energi.

Russerne har i forlængelse af krigen i Ukraine truet med at lukke for gasforsyningen til Europa, hvilket vil få store konsekvenser og ifølge eksperter sende de europæiske økonomier i recession.

Den russiske stat får imidlertid en meget betragtelig del af statsbudgettet fra eksport af naturgas og olie, og de historiske høje priser på begge dele, skæpper dermed også vældig godt i den russiske statskassen.

Tvunget til nedlukning

Skulle gasforsyningen ophøre fra Rusland, vil det blandt andet betyde, at mange europæiske virksomheder vil blive tvunget til at lukke helt eller delvist ned for sin produktion, ligesom det formentlig vil få den allerede høje oliepris til at stige yderligere.

Også i Danmark er der udarbejdet beredskabsplaner for, hvilke virksomheder der vil blive lukket af for forsyningen af naturgas, hvis der bliver udpræget knaphed på gas.

Den russiske præsident Putin har tidligere truet med at lukke for gassen til Europa, hvis ikke betalingen for gassen faldt i rubler. Et krav, som de europæiske statsledere tidligere har afvist at efterkomme.