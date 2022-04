Gazprom leverer fortsat gas til EU trods trussel fra Putin

Det statsejede russiske selskab Gazprom siger fredag, at det fortsætter med at levere naturgas til Europa via gasledningen i Ukraine.

Det rapporterer Reuters.

Præsident Vladimir Putin har fra fredag truet med at lukke for gassen til EU.

Det vil ske, siger han, hvis ikke landene vil afregne gassen i rubler.

De to store EU-lande Tyskland og Frankrig har svaret, at det ikke kan komme på tale.

De henholder sig til indgåede kontrakter med Gazprom om, at gassen skal betales med euro.

Ifølge Gazprom efterspørger det europæiske marked fredag 108,4 millioner kubikmeter gas. Det er et lille fald fra torsdag, hvor det var 109,5 millioner kubikmeter gas.