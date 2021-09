Genåbning giver større dansk vækst end ventet

Genåbningen har for alvor givet et solidt rygstød til den danske økonomi.

Faktisk går det så godt, at skønnet for væksten i andet kvartal er blevet løftet i forhold til et tidligere skøn.

Det viser det reviderede nationalregnskab fra Danmarks Statistik.

I andet kvartal skønnes det danske bruttonationalprodukt, bnp, at være vokset med 2,8 procent. Det hidtidige skøn var en vækst på 2,3 procent.

Bnp er et udtryk for størrelsen på et lands økonomi.

Væksten i andet kvartal har især været drevet af genåbningen, hvor store dele af Danmark kunne vende tilbage til hverdagen oven på coronanedlukningen.

Blandt andet fik restauranter og barer lov til at genåbne i andet kvartal, og det har bidraget til at sende forbruget op.

Samtidig var butikker i detailhandlen lukket i store dele af vinterperioden, men de har også fået lov til at åbne i løbet af andet kvartal.

Finansminister Nicolai Wammen (S) glæder sig over det reviderede vækstskøn, der ifølge ham bekræfter, at det går rigtig godt for dansk økonomi.

- Dansk økonomi er kommet sig over coronakrisen på rekordtid, og også hurtigere end vi havde turdet håbe for bare et år siden, siger Wammen i en skriftlig kommentar.