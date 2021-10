Genåbning sender overskuddet op hos McDonald's og Coca-Cola

McDonald's har haft højere salg i de seneste måneder, hvor fastfoodgiganten har nydt godt af, at flere restauranter har holdt åbent.

I tredje kvartal er salget steget med 14 procent til knap 40 milliarder kroner.

McDonald's fremhæver i regnskabet, at der har været færre lukkede restauranter i lande som Storbritannien, Canada, Frankrig og Tyskland.

På hjemmebanen i USA er omsætningen gået op, hvilket skyldes, at der har været større appetit for de store menuer. Samtidig har McDonald's sat priserne op, hvilket også har været med til at skæppe i kassen.

Til gengæld har en massiv coronanedlukning i Australien betydet lavere salg i den del af verden.

McDonald's kommer samlet ud af kvartalet med et overskud på 13,7 milliarder kroner. Det er 22 procent højere end sidste år.

Der er omkring 39.000 McDonald's-restauranter i verden.

Forretningsmodellen er primært franchise, hvor andre driver restauranterne ud fra et fast koncept og sender en del af pengene tilbage til McDonald's-koncernen.

Genåbningen har også smittet af på regnskabet hos Coca-Cola i tredje kvartal.

Omsætningen er steget med 16 procent til 64 milliarder kroner. Samtidig er overskuddet øget med 42 procent til 15,8 milliarder kroner.

Koncernen skriver i regnskabet, at væksten har været mest mærkbar i Europa, Mellemøsten, Afrika og Latinamerika.

Coca-Colas forretningsmodel er skruet sammen, så opgaven med at brygge og tappe er lagt ud til lokale bryggerier.

I stedet tjener Coca-Cola penge på at sælge koncentrat og få procenter af salget, men slipper så for at have udgifter til produktion, distribution og salg.