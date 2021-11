Genåbningen har givet fortsat vækst i dansk økonomi

Væksten i dansk økonomi ser ud til at være fortsat ind i årets tredje kvartal.

Det viser Danmarks Statistiks bnp-indikator. Den giver et foreløbigt estimat af væksten i det danske bruttonationalprodukt.

Bruttonationalproduktet - bnp - fortæller noget om, hvordan et lands økonomi udvikler sig. Altså om den vokser eller skrumper.

Sammenlignet med andet kvartal peger indikatoren på en vækst på to procent i tredje kvartal. Det er korrigeret for sæsonforhold.

Fremgangen har især været drevet af udviklingen i flere serviceerhverv.

Det er eksempelvis hoteller og restauranter samt rejsebureauer, som har været hårdt ramt af nedlukningen under coronaepidemien.

- Genåbningen af samfundet har derved haft en tydelig positiv indvirkning på økonomien, skriver Danmarks Statistik.

Udsigten til en vækst på to procent i tredje kvartal følger efter et andet kvartal, hvor væksten er vurderet til at vokse hele 2,8 procent.

Finansminister Nicolai Wammen (S) konstaterer, at det går 'rigtig godt' i dansk økonomi.

- I tredje kvartal har fremgangen på arbejdsmarkedet været stærk, og dagens tal viser, at det samme gælder bnp.

- Tempoet er højt, og vi taler ikke længere om krise men om højkonjunktur, siger Wammen i en skriftlig kommentar.

Danmarks Statistik har også leveret et foreløbigt estimat på udviklingen i den danske beskæftigelse i tredje kvartal.

Ifølge beskæftigelsesindikatoren ser der ud til at have været en fremgang på 1,7 procent i den samlede beskæftigelse.

Det er andet kvartal i træk, at flere er kommet i beskæftigelse.

Finansministeren er imponeret over den måde, dansk økonomi har udviklet sig det seneste lille års tid.

- Det er en ganske imponerende udvikling, når vi ser tilbage på situationen i starten af året, hvor corona hærgede, og hvor dele af vores økonomi var lukket ned.

- Selv om smitten er blusset op igen på det seneste, er vi et helt andet sted i forhold til den økonomiske udvikling, siger Wammen.