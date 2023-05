Georgien trodser kritik og lader russisk flyselskab lande igen

Georgien vil tillade et russisk flyselskab at lande i landet igen for første gang siden 2019 på trods af spændinger mellem de to lande og advarsler fra Vesten.

Det russiske flyselskab Azimuth blev mandag det første russiske selskab til at få tilladelse til at flyve dagligt mellem Ruslands hovedstad, Moskva, og Georgiens hovedstad, Tbilisi.

Flyselskabets bookingsystem viser, at man fra fredag vil kunne flyve direkte mellem de to lande.

Georgiens luftfartsmyndighed siger, at Azimuth ikke er underlagt sanktioner og derfor kan flyve til det tidligere sovjetland.

Fly mellem de to lande blev suspenderet på Ruslands opfordring i 2019 på grund spændinger mellem landene.

En dekret fra Ruslands præsident, Vladimir Putin, der giver tilladelse til direkte fly mellem landene og mulighed for, at georgiere kan besøge Rusland uden visum, trådte i kraft mandag.

Hundredtusindvis af georgiere bor i Rusland, og mange var glade for beslutningen.

Landets provestlige præsident, Salome Zourabichvili, kalder dog Putins træk for en provokation.

Hun har gentagne gange advaret mod russiske forsøg på at udvide indflydelsen på Georgien.

- Endnu en russisk provokation, skrev hun på Twitter i sidste uge, da det stod klart, at Putin ville underskrive dekretet.

- At genoptage direkte fly og fjerne visaforbuddet mod Georgien er uacceptabelt, så længe Rusland fortsætter sin aggression i Ukraine og har besat vores territorie.

Forholdet mellem Rusland og Georgien er meget anspændt. Det har det især været siden 2008, hvor Rusland startede en krig mod det lille land i Sortehavet.

Dengang blev de diplomatiske relationer også suspenderet.

Rusland støtter fortsat udbryderregionerne Sydossetien og Abkhazia, hvor landet også har styrker.