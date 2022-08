Gert misser kæmpe millionbeløb: - Hjælper ikke at ærgre sig over

Omkring 30 vindmøller rundtom i Nordjylland snurrer i dag til glæde for deres ejer, Gert Kristensen, som de seneste mange år har arbejdet med at opføre og drive vindmøller.

Men den 63-årige nordjyde kunne med den nuværende høje strømpris tjene et betragteligt trecifret millionbeløb mere, end han kommer til.

Det skyldes, at omkring 60 procent af den strøm, han producerer, er omfattet af en fastprisaftale på 20 øre per kWh, men den nuværende elpris på det frie elmarked ligger på 1,6 kroner per kWh.

Det svarer til, at Gert Kristensen med den højere strømpris på de 60 procent af hans producerede strøm ville indkassere intet mindre end 248 millioner kroner mere på et år. Men det går ham ikke på, fortæller han.

Annonce:

- En fastprisaftale er jo at gardere sig mod prisfald og svarer til, når man for eksempel låser renten, når man køber et hus. I 2020, efter at coronaen brød ud, var prisen for eksempel nede på fem og syv øre per kWh.

- Så begge dele kan forekomme, og en aftale er jo en aftale. Så det kan ikke hjælpe noget at ærgre sig over, siger Gert Kristensen.

40 procent

Den høje strømpris er naturligvis heller ikke ren ærgrelse for Gert Kristensen. De resterende 40 procent af den årlige produktion på 170 millioner kWh sælges nemlig til markedsprisen.

Og her får nordjyden naturligvis gavn af de høje priser. Han driver i dag de cirka 30 vindmøller gennem selskabet GK Gruppen, der i 2021 havde en egenkapital på 71 millioner kroner og et overskud på 6 millioner kroner. Året før præsenterede selskabet et overskud på 39 millioner kroner.

Gert Kristensen vil dog ikke sige noget om forventningerne til årets regnskab i lyset af de høje priser.

- Det går med indtjeningen, som vinden blæser, siger han.

Annonce:

To årtier

Virksomheden i Nordjylland er bygget op af den 63-årige over mere end to årtier.

- Vindmøllerne er bygget gennem de seneste 25 år, så det har været en lang sej proces. Jeg har altid syntes, at vindmøller var en god idé, så da jeg fik mulighed for selv at bygge en mølle, gjorde jeg det.

- I princippet har jeg levet af vindmøller i 25 år, men det skyldes, at jeg har lavet vindmølleprojekter for andre, siger Gert Kristensen.

Staten

Han håber, at staten fremover vil udbygge strømnettet på en anden måde end i dag.

- Lige nu medfører de høje priser på strøm, at staten sparer en del penge. Det skyldes, at staten op til en vis strømpris har forpligtet sig til at betale et pristillæg på 25 øre per kWh. Men det tillæg sparer staten i øjeblikket.

Annonce:

- Derfor så jeg gerne, at man brugte de penge til at udbygge strømnettet. I dag skal man nemlig først til at udvide nettet i et område, efter at et vindmølleprojekt er blevet godkendt. Hvis nettet var klart, ville man måske kunne spare et til to år i processen om at få opsat en vindmølle.

Statskassen nyder også godt af den høje strømpris ude hos slutforbrugeren. Strøm er nemlig også belagt med moms, og staten får derfor 25 procent af en langt højere pris i år.

Priserne går amok - det kan du gøre

Her er 11 apps, der kan spare dig penge

Scor kassen med solceller: Sådan kommer du i gang