Gigant opjusterer forventningerne med milliarder

Medvinden på verdenshavene er fortsat så stærk, at den kommer bag på den danske rederigigant Maersk, der opjusterer sine forventninger til indtjeningen i 2022.

Det oplyser selskabet i en meddelelse.

Maersk regner således med, at driftsresultatet i 2022 bliver hele 51 milliarder kroner højere end hidtil antaget. I alt regner Maersk med et driftsresultat i 2022 på omkring 273 milliarder danske kroner.

Det er især containerforretningen, der ifølge selskabet skæpper ekstra godt i kassen, da efterveerne efter coronapandemien fortsat gør det muligt for rederigiganten at tage meget høje priser for at fragte containere.

På vej mod ny rekord

Den ekstraordinære situation førte sidste år til, Maersk satte rekord med det højeste overskud, et dansk selskab nogensinde har præsteret.

Overskuddet lød her på 117,5 milliarder danske kroner. Til sammenligning blev det rekordstore overskud til på baggrund af et driftsresultat på 177 milliarder.

Dermed ser Maersk altså ud til at kunne slå sin egen rekord fra 2021 betragteligt.

Onsdag præsenter rederiet sit regnskab for andet kvartal.

Ekstra Bladet har de seneste uger bragt en række kritiske historier om Maersks forretninger i Liberia, hvor ansatte blandt andet anklager rederiet for at snyde dem for løn, og hvordan de arbejder uden tilstrækkeligt sikkerhedsudstyr.

