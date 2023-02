Gigant varsler massefyringer

En stor gruppe medarbejdere hos Dell Technologies står over for at miste deres job, efter elektronikvirksomheden har varslet en stor fyringsrunde.

Mere konkret drejer det sig om 6650 stillinger, der skal skæres væk. Det svarer til fem procent af virksomhedens ansatte på globalt plan.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Nedskæringerne kommer, da virksomheden ruster sig til en 'usikker fremtid'. De kæmper med et fald i salget af computere, ligesom de forbereder sig på en mulig recession.

Virksomheden igangsatte ifølge Reuters allerede efter nogle hårde år med corona spareplan, der blandt andet bestod af et ansættelsesstop, en begrænsning af rejseaktiviteten.

Ikke nok

Men det er ikke længere nok, lyder budskabet fra COO Jeff Clarke i et notat, han har udsendt til medarbejderne.

'Det, vi ved, er, at markedsforholdene fortsætter med at erodere, og at fremtiden er usikker,' skrev han blandt andet.

Dell er langt fra den eneste tech-virksomhed, der har været nødt til at skære i antallet af medarbejdere. Også HP, Meta og Philips har de seneste måneder måttet nedlægge flere stillinger.

Hos HP kommer man til at afskedige omkring 6000 medarbejdere over en treårig periode, imens Philips har planlagt at opsige 4000 medarbejdere. Fyringsrunden hos Meta, der står bag blandt andre Facebook og Instagram, er blevet kaldt 'den største fyringsrunde til dato i en techvirksomhed.'