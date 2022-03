Giganter med dyster melding

I store dele af 2021 har manglen på forskellige komponenter gjort det svært at producere blandt andet biler.

Det problem ventes at fortsætte noget tid endnu i 2022. Det fortæller de tyske bilproducenter BMW og Volkswagen i forbindelse med deres 2021-regnskaber.

Problemet er opstået på grund af coronapandemien.

Da pandemien ramte, blev mange fabrikker nødt til at lukke i en periode. Det gik blandt andet ud over produktionen af halvledere, der bruges i biler.

Samtidig gjorde pandemien, at forbrugerne ikke brugte lige så mange penge på rejser og andre fornøjelser. Derfor havde mange forbrugere lige pludselig en del penge på lommen, som de gerne vil bruge på eksempelvis en ny bil.

De to forhold gjorde det svært for bilproducenterne at følge med efterspørgslen i 2021.

Ifølge BMW og Volkswagen kan der stadig opleves flaskehalse i 2022.

- Den internationale efterspørgsel på halvledere ventes at forblive høj. Det fører til en fortsat stram situation for leveringerne, står der i BMW's regnskab.

Samme udsigter ser Volkswagen i sit regnskab.

- Året 2022 vil fortsætte med at være påvirket af forstyrrelser i leveringerne på grund af den strukturelle mangel på halvledere, skriver Volkswagen.

I Bilbranchen, der er en del af Dansk Industri, bekræfter branchedirektør Thomas Møller Sørensen, at manglen på komponenter også er et problem for de danskere, der venter på nye biler.

Krigen i Ukraine har kun forværret situationen, fortæller han.

- Den tragedie, vi er vidne til i Ukraine, vil bidrage til yderligere usikkerhed omkring leveringssituationen.

- Indtrykket er, at det her vil påvirke de fleste bilmærker, men situationen er fortsat så ny, at vi her og nu ikke har et præcist overblik, siger Thomas Møller Sørensen.

I forhold til manglen på halvledere er der dog lys for enden af tunnelen, hvis man skal tro de tyske bilgiganter.

Begge ser en mulighed for, at det i anden halvdel af 2022 vil blive lettere at følge med efterspørgslen.

- Vi forventer, at leveringerne af halvledere vil forbedres i anden halvdel af året sammenlignet med første halvdel, skriver Volkswagen i regnskabet.

Både BMW og Volkswagen er blandt de ti største bilproducenter i verden. Af de to er Volkswagen størst med små ni millioner leverede biler i 2021.

En anden stor bilproducent fra Tyskland er Audi. Torsdag offentliggør Audi sit regnskab for 2021 og sine forventninger til 2022.