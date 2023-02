Google lancerer chatrobot og udfordrer Microsoft

Google lancerer inden for nogle uger en chatrobot ved navn Bard.

Det oplyser selskabet mandag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Dermed er opgøret om kunstig intelligens for alvor skudt i gang mellem Google og Microsoft, der har investeret milliarder af dollar i skaberne af chatrobotten ChatGPT.

I et blogindlæg mandag skriver Googles administrerende direktør, Sundar Pichai, at chatrobotten Bard skal testes, før det er planen at gøre den tilgængelig for offentligheden i de kommende uger.

Bard har været under udvikling i flere år.

- Bard forsøger at kombinere det store spænd af viden i verden med styrken, intelligensen og kreativiteten i vores store sprogmodeller, siger Sundar Pichai.

- Den trækker på information fra internettet for at kunne give friske svar af høj kvalitet, tilføjer han.

Googles nyhed om Bard kommer, samme dag som Microsoft er vært for en kunstig intelligens-begivenhed.

Det skal ses som endnu et tegn på, at kampen om den kunstige intelligens er i gang mellem de to teknologigiganter.

Det vurderer den selvstændige teknologianalytiker Rob Enderle.

- Kunstig intelligens er en game changer.

- Den har potentialet til at ændre konkurrencedynamikken inden for søgning og information, siger han til AFP.

Microsofts ChatGPT er skabt af virksomheden OpenAI. Den har efter sin lancering i november vakt stor opsigt for dens evner til at skrive essays, digte og programmeringskoder på kommando inden for få sekunder.

De imponerende evner har samtidig udløst en udbredt frygt for snyd og for, at hele erhverv bliver forældede.

Chatrobotten er blandt andet i Danmark blevet kritiseret for at kunne hjælpe studerende med at snyde til eksamen.

En række universiteter - heriblandt Aarhus Universitet - har derfor forbudt brugen af kunstig intelligens, herunder ChatGPT, til eksamen.