Hæver priserne på ryggen af rekorder

Pengene fossede ind hos supermarkedsgiganterne under corona-nedlukningen i 2020, men allerede nu er de klar til at hæve priserne. Forbrugerne bør være opmærksomme, lyder det fra Forbrugerrådet Tænk

Rekordstor omsætning og rekordstore overskud.

Da årsregnskaberne sidste år blev præsenteret for 2020, var det lutter glade direktører, der kunne berette om økonomiske rekorder i de to supermarkedsgiganter Salling Group og Coop. Salling Group ejer Bilka, Føtex og Netto, og Coop ejer Kvickly, Super Brugsen og Fakta.

Alligevel melder kæderne nu om bredere prisstigninger i sine butikker med henvisning til de højere priser på energi og råvarer, der for alvor har accelereret efter krigen i Ukraine. Regnskaberne for 2021 er endnu ikke offentliggjort, men eftersom coronapandemien også fyldte en del sidste år, er det ikke usandsynligt, at det også her var en fin forretning at sælge dagligvarer.

I 2020 lykkedes det imidlertid ikke bare Salling Group og Coop at omsætte for meget store beløb, henholdsvis 60 og 44 milliarder kroner, men kæderne blev også bedre til at tjene penge.

Rekordstort

Salling Group brystede sig således af i sit årsregnskab, at deres såkaldte overskudsgrad, hvor mange kroner ud af 100 kroners omsætning, der bliver til overskud, aldrig havde været højere. Overskuddet efter skat lød samtidig på 1,8 milliarder kroner.

Hos konkurrenten Coop kunne man glæde sig over en fordobling af overskuddet sammenlignet med året før, selvom omsætningen "kun" steg 4,6 procent. I alt efter skat var der hele 756 millioner kroner på bundlinjen.

Hos Forbrugerrådet Tænk håber man, at kunderne vil være opmærksomme på prisstigninger den kommende tid.

- En hvilken som helst virksomhed vil jo tage en så høj pris som muligt. Men jeg håber, at forbrugerne bliver lidt mere prisbevidste, for det er vigtigt, at konkurrencen fungerer, og at forbrugerne også handler ud fra, hvad tingene koster, siger Morten Bruun Pedersen, cheføkonom ved Forbrugerrådet Tænk.

Fra mandag

Salling Group oplyste fredag til Ekstra Bladet, at kæden mandag vil hæve priserne på en række antal varer i sine butikker. Hvilke ville han dog ikke komme ind på.

'Det præcise antal går vi ikke ind i, men som alle andre er vi desværre også nødt til at hæve priserne. Udgifterne til især energi er voldsomme og med de rekordhøje prisstigninger fra leverandørerne, dækker de højere forbrugerpriser ikke vores omkostninger,' skrev presseansvarlig i Salling Group Jacob Krogsgaard Nielsen i en mail til Ekstra Bladet.