Har fået nok: Beordrer coronanedlukning efter kaos

De har fået nok. Ikke flere nedlukninger.

Nu er det dog en realitet igen. Kinesiske myndigheder har torsdag lokal tid nemlig beordret coronanedlukning i flere distrikter i byen Zhengzhou i kølvandet på voldelige protester.

Beboere i centrum af Zhengzhou må ikke forlade området, med mindre de kan fremvise en negativ coronatest og tilladelse fra de lokale myndigheder.

Ansatte på verdens største iPhone-fabrik endte i voldsomme sammenstød med politiet i en kinesisk by - angiveligt grundet myndighedernes strikse coronaregler, der for mange dikterer indespærring iPhone-oprør mod corona-politi i Kina.

iPhone-oprør

De rådes desuden til ikke at forlade deres hjem, 'med mindre det er nødvendigt'.

Det oplyser det lokale bystyre ifølge nyhedsbureauet AFP.

Meldingen kommer, efter at der er udbrudt store protester på Apple-leverandøren Foxconns iPhone-fabrik i Zhengzhou, der har mere end 200.000 ansatte.

Onsdag smadrede mænd overvågningskameraer og vinduer, da hundredvis af ansatte demonstrerede på fabrikken.

Mennesker demonstrerer på gaden i den kinesiske by Guangzhou mandag aften lokal tid. Foto: Video Obtained By Reuters/Reuters

Forsinket løn

Urolighederne er udløst på grund af påstande om forsinket løn og frustration over strenge covid-19-restriktioner.

I videoer på sociale medier fortæller fabriksansatte, at de er blevet informeret om, at Foxconn har til hensigt at forsinke udbetalinger af bonusser.

Andre ansatte klager over, at de er tvunget til at dele sovesale med kolleger, som er testet positive for covid-19.

Taiwanske Foxconn undskylder i en udtalelse torsdag over for sine ansatte på fabrikken i Zhengzhou og garanterer, at deres løn bliver udbetalt som aftalt.

- Vi beklager, at der er sket en indtastningsfejl i computersystemet og garanterer, at den faktiske løn er som aftalt, oplyser Foxconn ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Fabrikken ligger i Zhengzhou i det centrale Kina og betegnes som Foxconns kronjuvel.

Tidligere i november ville Kina isolere 600.000 personer i området på grund af 64 nye coronatilfælde.

De seneste år har gentagne nedlukninger af kinesiske storbyer betydet faldende produktion i landet. For millioner af borgere har nedlukningerne været lig med indespærring i eget hjem.

Video og billeder viser protesterne via sociale medier. Blandt andet bliver en politivogn væltet af en gruppe mennesker.