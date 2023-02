Havnet i en storm: Ørsted beskyldes for hval-drab

En række amerikanske miljøaktivister og havorganisationer har fundet sammen mod en fælles fjende i det nordøstlige USA.

Og den fjende er det danske selskab Ørsted, der er havnet i en massiv storm, hvor de beskyldes for en række hvaldrab.

Beskyldningerne har intet på sig, lyder det fra både Ørsted selv til Ekstra Bladet, eksperter og myndigheder.

Det har dog ikke mildnet kritikerne, der blandt andre også tæller Fox News-værten Tucker Carlson.

Mindst ni hvaler

Sagen drejer sig om en række hvaler, der er døde og skyllet på land på kysten i New York og New Jersey.

Alene siden december er mindst ni hvaler blevet fundet døde, og de usædvanlige syn har vakt opsigt. Ikke mindst hos flere organisationer.

Annonce:

I selv samme område opererer Ørsted i øjeblikket, hvor selskabet er i færd med at lave forundersøgelserne, forud for at selskabet vil etablere en offshore vindmøllepark.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En af de døde hvaler blev fundet på stranden Lido Beach i delstaten New York. Foto: Seth Wenig/Ritzau Scanpix

Afviser

Teorierne befinder sig i flere spor. Dels at hvalerne bliver dræbt, fordi Ørsteds skibe, der blandt andet laver jordbundsundersøgelser i området, påsejler hvalerne. Men også at det ekkolodsudstyr, der bliver brugt, kan være problemet.

Men en bred palette af både myndigheder, eksperter og Ørsted selv mener ikke, at vindmølleprojektet har noget at gøre med de døde hvaler, og alle peger på, at beskyldningerne både er forkerte og udokumenterede.

'Vores igangværende forundersøgelser ud for New Jerseys kyst indebærer ikke lyde eller handlinger, der forstyrrer hvaler eller havpattedyr, og vi har ikke oplevet hvalpåsejlinger,' lyder det blandt andet i et svar fra Ørsteds presseafdeling til Ekstra Bladet.

Annonce:

Også den nationale havstyrelse i USA NOAA samt det amerikanske havagentur BOEM afviser ifølge flere amerikanske medier - herunder CNN og Politico -, at der er nogen sammenhæng mellem Ørsteds aktiviteter og påsejlinger, ligesom brugen af ekkolodsudstyret ikke er bevist som skadelig for hvalerne.

Overvåger

Fra Ørsted lyder det desuden, at der allerede er systemer, der både skal forebygge og opdage miljøskader i forbindelse med arbejdet.

'På tværs af lande og markeder arbejder vi tæt sammen med offentlige myndigheder og ikke-statslige organisationer for at aftale konstruktions- og driftsforhold, der regulerer vores aktiviteters indvirkning på havmiljøet.'

'Vi har et system til overvågning af miljøhændelser på tværs af alle markeder, og vi har ikke oplevet hændelser, hvor havpattedyr er døde som følge af aktiviteter i vores havvindmølleparker,' lyder det i det skriftlige svar til Ekstra Bladet.