Heineken trækker sig ud af Rusland

Bryggeriet Heineken trækker sig nu helt ud af Rusland som en konsekvens af russernes invasion af Ukraine.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse mandag.

Tidligere besluttede den hollandske koncern sig for midlertidigt at stoppe produktion og salget af mærket Heineken i Rusland, men nu er ledelsen nået til den erkendelse, at det ikke er nok.

Koncernen har derfor besluttet at sælge sine aktiviteter i Rusland til en ny ejer. Indtil det er sket, vil man fortsætte med at køre på lavt blus.

- For at sikre vores ansattes velbefindende og sikkerhed, og for at mindske risikoen for nationalisering, er vi nået frem til, at vi fortsætter med nedsat drift i overgangsperioden, hedder det i pressemeddelelsen.

Heineken garanterer desuden løn til sine 1800 ansatte i Rusland frem til udgangen af i år.

- Vi håber fortsat, at der snarest viser sig en vej til en fredelig slutning, hedder det afsluttende i pressemeddelelsen.

Danske Carlsberg har også stoppet produktion og salg af Carlsberg-øl i Rusland. Carlsberg-brandet udgør dog kun ti procent af den russiske omsætning.

Carlsberg-koncernen sidder på omkring en tredjedel af ølmarkedet, blandt andet i kraft af det lokale brand Baltika, som fortsat produceres og sælges.

Samlet set udgør salget i Rusland og Ukraine ni procent af Carlsbergs indtjening.