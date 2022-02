Heineken varsler højere priser på sine øl

Bryggerigiganten Heineken varsler prisstigninger på øl på grund af inflation.

Det skriver det britiske BBC.

Heineken forventer i år en stigning i produktionsomkostningerne på omkring 15 procent.

Prisen på hovedingrediensen byg er fordoblet i forhold til året før, mens prisen på aluminium, som bruges til øldåser, er omkring 50 procent højere.

Dertil kommer øgede udgifter til transport og energi.

- Denne slags prisstigninger og inflation tror jeg ikke, at vi set i en generation, siger Heinekens administrerende direktør, Dolf van den Brink.

Det hollandske bryggeri oplyser ikke noget om, hvor meget prisen på øl sættes op.

Dolf van den Brink erkender, at højere priser kan svække bryggeriets salg, fordi forbrugerne i forvejen spænder de økonomiske livremme ind på grund af stigende forbrugerpriser.

I Storbritannien var inflationen, der udregnes på baggrund af prisudviklingen for en række dagligvarer og andre almindelige udgifter, i januar på det højeste i 30 år. Det skyldes især højere priser på energi, brændstof og fødevarer.

Leveomkostningerne for briterne stiger ifølge BBC hurtigere end lønningerne. Inflationen i 2022 ventes at nå op på syv procent.

Huw Dixon, der er professor i økonomi ved Cardiff University, sætter spørgsmålstegn ved Heinekens beslutning om at sætte prisen på øl op.

Prisstigningen blev annonceret onsdag i forbindelse med offentliggørelsen af et stærkt årsregnskab.

- Det er meget vanskeligt for os som eksperter at sige om Heinekens øgede omkostninger til produktion er fuldt ud afspejlet i højere priser for forbrugerne, siger han til BBC.

Heineken, der er verdens næststørste bryggeri, står ud over øllen af samme navn, også bag ølmærker som Amstel, Tiger, Birra Moretti og Edelweiss.