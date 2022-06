Den russiske valuta rublen er siden invasionen af Ukraine steget i værdi over for den amerikanske dollar og euroen på trods af hårde økonomiske sanktioner

Den russiske valuta rublen tog et gevaldigt kursdyk fra invasionen af Ukraine 24. februar, men dens værdi er faktisk steget siden 13. marts er den russiske valuta faktisk blevet styrket over for valutaer som dollar og euroen.

En styrkelse af en valuta betyder normalt, at økonomien bag er stærk, men Rusland er jo netop blevet pålagt ekstremt hårde sanktioner siden sin invasion.