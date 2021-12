Helt gak-gak: Koster 51 kroner

Det er efterhånden helt gak-gak.

Den enorme konkurrence mellem flyselskaberne kombineret med et stort udbud og lav efterspørgsel grundet corona sænker flypriserne helt i bund.

Det viser et pristjek fra Dansk Flyprisindex, der har overvåget flypriserne de seneste 12 år.

Selskabets direktør, Ole Stouby, har aldrig set så lave priser, fortæller han til DR.

- Man kan komme til London for 51 kroner tur-retur, og Rom for 86 kroner. Det er vanvittigt, siger direktøren.

Direktøren har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at det særligt er lavprisflyselskaber som Ryanair og Wizzair, der presser priserne i bund. De to flyselskaber har vundet markedsandele.

Samtidig har der under coronapandemien været et enormt stort udbud sammenlignet med efterspørgslen, hvilket er med til at sænke priserne.

Gennemsnitsprisen for returbilletter til ti europæiske storbyer er i øjeblikket under 500 kroner. Særligt til London og Rom kan du finde absurd billige priser.

De billige priser er et problem og en underskudsforretning for flyselskaberne, men det er stadigvæk bedre at flyve, end at flyende holder stille, fortæller Ole Stouby.