Her brænder Putin 75 millioner kroner af om dagen

Det daglige nyhedsoverblik over krigen i Ukraine i lyd og billeder

Putins Rusland kan ikke sælge sin gas til Europa.

Det betyder, at et gasanlæg, der ligger i den vestlige del af landet nær grænsen til Finland, dagligt brænder naturgas af for adskillige millioner.

Ifølge en analyse fra det norske energirådgivningsselskab Rystad Energy brænder anlægget dagligt cirka 4,34 millioner kubikmeter naturgas af.

Fra Finland kan man se gasflammen ved Portovaya brænde. Foto: Ritzau Scanpix

Han er nødt til det

Det har en værdi af op mod 75 millioner kroner. Gassen ville normalt være blevet eksporteret til Tyskland.

Tysklands ambassadør i Storbritannien siger til BBC, at Rusland nu brænder gassen af, fordi de på grund af krigen i Ukraine ikke har nogen at sælge den til.

- De har ikke andre steder, de kan sælge deres gas, så de bliver nødt til at brænde den af, siger ambassadøren, Miguel Berger.

Gasanlægget i Portovaya ligger nordvest for den russiske storby Sankt Petersborg.

En stor flamme kan ses på lang afstand fra det russiske naturgasanlæg. Hver dag brænder anlægget naturgas af for millioner. Foto: European Union, Copernicus Senti/Reuters

Aldrig set lignende

Den russiske gasafbrænding sker på et tidspunkt, hvor store dele af Europa kæmper med stigende energipriser, ligesom klimaet for alvor er truet.

Det synes dog ikke at bekymre den russiske præsident.

Afbrænding af gas sker typisk af tekniske eller sikkerhedsmæssige grunde.

Der er dog tale om et overraskende stort omfang i Rusland, lyder det.

- Jeg har aldrig set et naturgasanlæg brænde så meget, siger Jessica McCarty, der er ekspert i satellitdata ved Miami University, til BBC.

