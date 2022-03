Her er priserne faldet ti uger i træk

Fragtpriserne falder og falder, men det er for tidligt at glæde sig, mener eksperter

Det er over de seneste uger blevet 10.000 kroner billigere at sende en 40-fodscontainer fra Kina til Europa.

Faktisk er priserne på søfragt faldet ti uger i træk. Alligevel er det for tidligt for virksomhederne og forbrugerne at glæde sig.

Det siger flere eksperter, som Finans har talt med.

Selvom coronapandemien for mange virker som et overstået kapitel i Danmark, så er det langt fra samme situation globalt. Det bevidner nye nedlukninger i Kina om. Derfor forventer eksperterne, at det logistiske kaos vil fortsætte.

- Kunderne skal være meget varsomme med at tolke det her som et tegn på, at raterne er i frit fald. For det er de ikke, når man opgør det i procent, siger Lars Jensen, der er shippinganalytiker i konsulenthuset Vespucci Maritime, til Finans.

Der er fortsat trafikpropper i flere af verdens havne, og analysehuset Xeneta mener også, at der fortsat er 'alt for mange forhindringer,' og at vi er langt fra at vende tilbage til et normalt marked.

Udfordringerne er tydelige i USA, hvor der trængsel på både øst- og vestkysten, og i Europa kæmper man med at omdirigere den store mængde containere, der var på vej til Rusland og Ukraine, men som nu skal andetsteds hen, fordi mange vestlige virksomheder har stoppet produktion og eksport til Rusland.