Her falder priserne: - Ret voldsomme tal

Efter flere måneders dansen om den varme grød på boligmarkedet, ser de stigende renter, høje energipriser og inflation nu ud til at bide.

På landsplan faldt priserne på huse og lejligheder med henholdsvis én og halvanden procent fra juni til juli måned, viser tal fra Boligsiden.

Det er 10 år siden, man har set så markante prisfald på blot en enkelt måned, men det er sandsynligvis bare begyndelsen, vurderer Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

'Det her er ret voldsomme tal for boligmarkedet. Prisfald i denne størrelsesorden på en enkelt måned er dybest set ganske markant. Og det er formentlig blot starten på en længere periode med prisfald på boligmarkedet,' skriver han i en mail.

Store variationer

Det er i Region Hovedstaden, at priserne på huse er faldet mest i juli måned, mens også lejlighedsmarkedet her taber fart. Lejlighederne faldt mest i pris i region Nordjylland med hele 3,4 procent.

Den eneste positive nyhed for ejerne af ejerlejligheder var at finde Region Syddanmark.

Her havde priserne som den eneste region pil op. Man bør også lægge mærke til, at priserne fortsat ligger højere nu, end de gjorde for et år siden.





Udbud stiger hastigt

Arbejdernes Landsbank forventer, at priserne på villaer og rækkehuse vil falde med 5-10 procent, mens lejlighedernes skal ned med 10-15 procent. Her skal bides mærke i, at dette er vurderingen på landsplan.

I nogle dele af landet vil prisfaldene efter alt at dømme blive større og andre steder mindre.

Som det er fremgået de seneste uger, så bremser boligmarkedet særligt hurtigt op omkring hovedstaden, hvor udbuddet af boliger er steget mest.

Eksperterne venter da også, at prisfaldene vil være kraftigst omkring de største byer, hvor priserne de senere år er steget mest.

Lejligheder

Hos Nordea Kredit ser man særligt ejerlejlighederne i hovedstaden som værende i risiko for store prisfald.

'Det er tale om et massivt fald i handelsaktiviteten på ejerlejlighedsmarkedet, og det kommer til at afspejle sig i priserne i den kommende tid. I København er situationen særligt alvorlig.

'Handelsaktiviteten plejer at være et godt pejlemærke for den kommende tids prisudvikling på boligmarkedet. Vi forventer derfor faldende priser særligt i hovedstaden og i landets andre dyre kommuner i det kommende år, skriver Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Kredit.

Udbuddet af ejerlejligheder i Region Hovedstaden er steget 40 procent sammenlignet med for et år siden, hvilket er den højeste stigning i nogen region. Samme førsteplads ses i forhold til villaer og rækkehuse, her er stigningen på 52 procent.

Udbuddet kommer dog fra et meget lavt niveau.

