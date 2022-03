Historisk dårligt: Dansk firma taber knap fem milliarder

Medicinalvirksomheden Leo Pharma havde i 2021 det dårligste år nogensinde med et underskud på 4,9 milliarder kroner.

Det skriver Finans.

Virksomheden havde en samlet omsætning på lidt under ti milliarder kroner og endte året med et chokerende underskud i en størrelsesorden, der ikke er til at tage fejl af. Krisen er stor.

- Et underskud i den størrelsesorden er ikke på nogen måde tilfredsstillende, siger Leo Pharmas administrerende direktør, Anders Kronborg, ifølge Finans.

En af forklaringer på det historisk store tab er en forsinkelse af tralokinumab til behandling af eksem i USA. Lægemidlet er godt som behandling i både USA og Europa, men en forsinket godkendte i USA satte ifølge Finans det danske selskab bagud.

Det gik hårdt ud over regnskabet, idet Leo Pharma havde indregnet salg i 2021 i deres forventninger.

Derudover nævner mediet en floppet lægemiddelkandidat, store investeringer og dyre IT-projekter.

Ifølge Anders Kronborg ser man hos Leo Pharma både 2022 og 2023 som 'transformationsår'. Derfra skal firmaet vækste, og man forventer en tociftret vækst frem mod 2025 - en vækst, der primært skal drives af sælget af tralokinumab.