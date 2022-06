Historisk lavpunkt: Forbliver i kulkælderen

De danske forbrugere ser fortsat mere dystert på deres egen og Danmarks økonomiske situation og fremtid.

Det viser Danmarks Statistiks indeks for forbrugertilliden, der er i juni faldet til minus 24,8.

Dermed er indekset på det laveste niveau, Danmarks Statistik nogensinde har set.

Indekset bygger på nogle spørgsmål blandt et repræsentativt udsnit af danskere. Her bliver de spurgt til deres egen og landets økonomisk situation.

Bedre end sidste år

De bliver spurgt, om situationen er bedre i dag end for et år siden, og de bliver spurgt, om de tror, at situationen er bedre om et år.

Dermed siger indekset ikke blot noget om forbrugernes syn på udviklingen det seneste år, men også om deres forventninger til det næste år.

Desuden skal de også svare på, om det er et godt tidspunkt at købe eksempelvis et fjernsyn, en vaskemaskine eller lignende.

Spørgsmålene kommer med fem svarmuligheder: Meget bedre, lidt bedre, det samme, lidt dårligere eller meget dårligere.

De svar muligheder omregner Danmarks Statistik til en talværdi.

Eksempelvis tæller det for 100, hvis en adspurgt svarer, at situationen i dag er 'meget bedre' end for et år siden.

Det tæller for minus 50, hvis en adspurgt svarer, at vedkommende tror, at situationen er 'lidt værre'.

Alle tallene bliver lagt sammen. Dermed er et negativt indeks et udtryk for, at de adspurgte synes skidt om den økonomiske situation og udsigt.