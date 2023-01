Historisk: Mexico forbyder rygning på alle offentlige steder

Mexico forbyder cigaretrygning alle offentlige steder som for eksempel hoteller, strande, parker.

Loven er en af de strengeste i verden på området.

Reformen, der trådte i kraft søndag, gør det samtidig ulovligt for firmaer at reklamere for eller sponsorere tobaksprodukter. Det indebærer også at have dem stående synligt i butikker.

Restriktionerne kommer i forlængelse af en lov fra 2008 og gælder også andre nikotinprodukter som for eksempel e-cigaretter.

Hos Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er man glade for Mexicos nye regler på området.

- Bravo Mexico, skriver generalsekretær Tedros Ghebreyesus på det sociale medie Twitter.

- WHO byder et så modigt træk i forbindelse med tobakskontrol velkomment. Vi opfordrer alle lande til at styrke nul-tobak-politikker og hjælpe os med at forhindre otte millioner dødsfald hvert år!

Et historisk skridt

Omkring 142 millioner mennesker benytter sig af tobaksprodukter på de to amerikanske kontinenter.

Størstedelen af dem, 122 millioner, er rygere, og i alt én million personer dør af det om året - eller én hvert 34. sekund, som WHO noterer det på sin hjemmeside.

Problemet er ekstra stort i Mexico. Faktisk er det hver tiende af alle landets dødsfald, der er forårsaget af tobaksforbrug eller passiv rygning.

Christian Morales Fuhrimann, som repræsenterer Den Panamerikanske Sundhedsorganisation i Mexico, sagde i sidste måned, da loven blev vedtaget, at den er et historisk skridt i den rigtige retning.

Det er dog ikke alle, som er lige glade for loven.

Kritikere kalder den formynderisk og for streng, fordi den i praksis gør, at man kun må ryge i sit eget hjem. Andre stiller spørgsmålstegn ved de mexicanske myndigheders evne til at håndhæve loven.

Irland, Grækenland, Ungarn og Malta har lignende lovgivning.